Tiktoker intenta jugarle pesada broma a su abuelo y él le da tremendo susto | VIDEO

Alonso Rivera, un joven usuario de TikTok con más de 10 mil seguidores en esta red social logró que uno de sus videos se viralizara, y es que en la grabación que compartió en su cuenta oficial se aprecia cómo le juega una broma a su abuelo, pero al final las cosas se salieron de control.

El tiktoker quiso hacerle una broma a su abuelo, según lo que se observa, el joven ocultó una cámara para grabar el momento en el que le da un susto cuando este entrara a la casa, pero su ser querido se percató de lo que quería hacer su nieto y decidió darle la vuelta.

Lo que Alonso, quien según se aprecia por la información de su cuenta es originario de Costa Rica, no esperaba es que su abuelo al percatarse de la broma decidió fingir que debido al susto está sufriendo un ataque, por lo que el joven lo carga mientras su abuelito se desvanece.

El resultado de la broma no fue el esperado para Alonso, quien carga a su abuelo hasta la puerta, pero en eso el señor comienza a reír como muestra de que él también decidió fingir y darle un escarmiento a su nieto. Todo quedó grabado y ahora las imágenes se esparcen por toda la red.

Al final del video se aprecia como el abuelo empieza a reír y su nieto se percata de que fue él quien cayó en la broma, por lo que le pide a su “ito” que no lo asuste de esa manera, mientras de fondo se escuchan las carcajadas del señor quien disfrutó de darle al joven una lección.

“me dio actuación, me dio susto, me dio tos, me dio risa, me dio vida”, “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”, “Le va enseñar a nadar a un tiburón”, “Como se burlaba cada vez más duro JAJAJSJAJJSJSHAS” y “Acabas de grabar el mejor recuerdo con tu abuelo y aún no lo sabes”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de redes sociales.