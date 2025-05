Joven se vuelve viral en TikTok tras llorar al ver el corte de pelo que le hicieron | VIDEO

Las redes sociales volvieron viral a una chica que narró su experiencia en una estética. La joven, entre lágrimas, contó una experiencia en el salón de belleza que no fue como esperaba, ya que decidió acudir para un cambio de look, pero terminó con un corte que no era como ella esperaba. La joven se volvió viral al asegurar que no quería salir de su casa debido a que no pudo decirle a la estilista que se detuviera.

En su storytime, la joven le cuenta a la gente de TikTok como fue que ocurrieron las cosas dentro de la estética. En la historia relata que llegó al salón de belleza con una idea clara de qué es lo que quería hacerse en el pelo. La usuaria de la red social china confirmó que se había dejado el pelo largo para realizarse un Wolfcut, pero el resultado no fue como ella esperaba y terminó llorando en su video debido a que el resultado no fue el esperado y no pudo frenar a la estilista.

En la narrativa explica que llegó y le explicó a la chica que le iba a cortar el pelo cómo era la idea que tenía en la cabeza para su corte de pelo. La usuaria de TikTok explica que le enseñó 10 fotos, dos videos y que le preguntó si podía realizarle ese corte. La estilista le dijo que si podía hacerle el corte que le había pedido y decidió confiar, le dejó su melena en sus manos.

"Yo le dije: '¿me puedes hacer esto?' Y le enseñé fotos, le enseñé como 10 fotos y como dos videos. Le dije: 'si no puedes no pasa nada'", comentó la usuaria de TikTok a sus seguidores.

La chica se volvió viral tras llorar al ver el corte de pelo que le hicieron (TT: opinionviral)

Joven asegura que no quiere salir de casa porque le cortaron mal el pelo

La usuaria de TikTok explicó que después de que la estilista le confirmara que sabía hacer el corte que le pidió, procedió a sentarse. Los problemas para la joven comenzaron cuando vio que cortaba mucho pelo. El gran problema fue que no pudo decir que se parara. En este momento comenzó a llorar y a explicar que no pudo pararse y mandar lejos a la señora que le estaba cortando el pelo.

"Me senté y empezó a cortar un chin$%& de cabello y yo no pude decir que no. No pude pararme y decirle: 'no señora, chingue$%& su madre", expresó mientras lloraba.

La usuaria de redes sociales comenzó a mostrar el corte que le hizo la estilista y confirmó que no quería salir de su casa, no quiere que la gente la vea debido a que no es el corte que quería. Dentro de su relato dejó claro que la chica que la atendió tenía falta de profesionalismo, ya que pudo decirle que no sabía hacer el corte y todos se ahorraban los problemas.

En el video que dura poco más de tres minutos, la chica expresó que no pudo decirle que no le había gustado el corte y le pagó, a pesar de estar en desacuerdo con lo que le habían hecho en la cabeza. En ese momento decidió resignarse a su nuevo look, pero al llegar a su casa no pudo con la frustración, por lo que terminó grabando el video que terminó volviéndose viral.