Momento romántico es interrumpido por la policía italiana; una pareja se metió a bailar a fuente de Trevi

Lo que prometía ser una escena sacada de una película romántica terminó con una reprimenda policial ya que una pareja de turistas decidió convertir su paseo nocturno por la Ciudad Eterna en un momento inolvidable al introducirse en la famosa Fontana di Trevi para bailar bajo el sonido del agua.

Sin embargo, su efímero vals terminó abruptamente con la intervención de la policía municipal romana, que no tardó en llegar al emblemático sitio luego de que varios transeúntes captaran la escena con sus teléfonos. El incidente sucedió durante algún momento de la noche, cuando el emblemático lugar comenzaba a despejarse de los miles de visitantes que diariamente acuden a lanzar monedas al agua y pedir deseos.

La escena de película fue compartida en plataformas como TikTok, donde rápidamente se viralizó por lo surreal del momento. La romántica pareja está conformada por una mujer que portaba un espectacular vestido rojo acompañado por una chamarra de vinipiel en color negro; el hombre, por su parte, llevaba un elegante traje negro y camisa blanca, lo que sugería que quizás estaban vestidos para una ocasión especial.

¡No! ¡La polizia! Pareja que bailaba dentro de la Fontana di Trevi es interrumpida

En las imágenes se puede ver a la pareja abrazados en el medio de la fuente, tomando sus manos para después girar lentamente al ritmo de una melodía que sólo ellos dos conocían, pero no pasaron más de un par de minutos para que dos agentes de la Polizia Locale di Roma Capitale se acercaran al lugar y les hicieran señales para que salieran inmediatamente del lugar.

Pero lo que pasó después fue aún más impresionante ya que lejos de alarmarse, la enamorada pareja saludó a las autoridades y caminaron lentamente hasta la orilla, no sin antes regalarle un apasionado beso a las cámaras de los turistas que lograron documentar el momento. Aunque no se sabe cuál fue la sanción para la pareja, los comentarios dentro del video no se hicieron esperar y algunos de los más destacados han sido:

"Quisieron recrear la iconica escena de “La Dolce Vita”, aunque la gracia les va a salir cara"

"La Multa es de 550€, lo se porque la pague. De nada!!!"

"Eso si es un BAILE INOLVIDABLE JAJAJA"

"Y esa literal si es la Polizia JAJAJJAJA"



Fotografía: TikTok/@camilaamerio

¿De cuánto es la multa por meterse a la Fontana di Trevi?

La Fontana di Trevi, una de las fuentes más famosas del mundo, no solo es conocida por su belleza barroca y su aparición en películas como "La dolce vita" (1960), sino también por ser un sitio estrictamente protegido por las autoridades romanas. Está prohibido bañarse, sentarse en sus bordes e incluso tomar las monedas que ya han sido lanzadas y hacerlo puede conllevar sanciones que van desde multas económicas hasta procesos legales por daños al patrimonio histórico.

La multa por ingresar o bañarse en la Fontana di Trevi en Roma puede variar según las circunstancias, pero en general oscila entre 450 y 500 euros. Además, en algunos casos, las autoridades han impuesto prohibiciones temporales o permanentes para volver a visitar el monumento.

Por ejemplo, en febrero de este 2025, un turista neozelandés fue multado con 500 euros y recibió una prohibición de por vida de acercarse a la fuente tras lanzarse al agua en estado de ebriedad. En otro caso, dos turistas australianas fueron sancionadas con 450 euros cada una por nadar en la fuente.

Estas sanciones buscan proteger el patrimonio histórico y artístico de la ciudad, ya que la Fontana di Trevi es una obra maestra del barroco italiano y uno de los monumentos más emblemáticos de Roma. Las autoridades locales han implementado medidas estrictas para preservar su integridad y evitar comportamientos que puedan dañarla o alterar la experiencia de los visitantes.