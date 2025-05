Maestra “perrea” frente a sus alumnos y a mitad del patio de la escuela durante festejo del Día del Maestro: VIDEO

Una maestra dividió las redes sociales al bailar de forma sorprendente durante el festejo del Día del Maestro en el patio de la escuela frente a todos los alumnos, algunos cibernautas calificaron su conducta como inadecuada mientras que otros aseguraron que simplemente estaba celebrando.

En la publicación compartida por la cuenta de X @PacoZeaCom, se ve como la profesora aparece vestida con un crop top negro y un mallon gris así como unas sandalias negras altas, irrumpe en el circulo que previamente habían hecho los alumnos presuntamente de una secundaria pública y comienza a bailar.

Maestra perrea frente a sus alumnos durante festejo escolarhttps://t.co/MvBKiURClK pic.twitter.com/YcarjBR0rY — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) May 16, 2025

Maestra irrumpe en el patio de la escuela para bailar reggaeton frente a sus alumnos: VIDEO

La grabación original habría sido compartida por una cuenta de TikTok de uno de los asistentes al evento escolar, pero hasta el momento se desconoce el centro educativo y el lugar dónde sucedieron los hechos, aunque la grabación dura 26 segundos suma miles de vistas en internet.

"Alguien sabe en que escuela imparte clases, es que no me calificó una tarea que quedo pendiente", "hay lugares para que haga eso", "futuro brillante que se aproxima con esta generación", "por eso estamos como estamos, triste educación", "es samba no perreo", "parece teibolera no maestra", son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.