Intentan acuchillar al payaso Trakatelaz en pleno show, casi lo pican por bailarle a una señora | VIDEO

Un hecho sin precedentes sucedió en el estado de Nuevo León, donde el payaso Trakatelaz dio a conocer que tuvo una lamentable experiencia durante uno de sus espectáculos. Una familia lo contrató para llevar su show a la fiesta, pero terminó en tragedia por un ataque armado.

El payaso estaba haciendo su rutina de bailarle a una mujer, pero todo parece indicar que fue el hijo de esta señora quien se presentó en la casa y ante tal show, atacó al payaso con un cuchillo. En el video que subió a su perfil oficial se puede ver que huye en el momento en que siente el temor de ser apuñalado.

"Miren lo que me acaba de pasar. No es justo . Que cualquier persona te quiera hacer daño con un cuchillo. Un joven casi me pica. Sentí tanto miedo e impotencia. Amigos showseros tengan cuidado", escribió en su cuenta de redes sociales