Estos son los 9 apellidos que confirman que tu linaje es 100% de la corona española

Los apellidos como los nombres, son una parte importante de nuestras vidas, de nuestras personalidades y lo queremos o no, de nuestra historia familiar e inclusive mucha más allá. Porque lo sepamos o no, los apellidos pueden tener vínculos con la nobleza.

A veces creemos que el apellido es sólo una forma de identificatoria que tiene su historia también, sin embargo, determinan los orígenes y hasta dan cuenta de los procesos migratorios que se han desarrollado en el mundo. En ese marco, se conoció una lista de los apellidos que pueden descender de la Corona Española.

México

Para determinar, si verdaderamente el apellido es 100% español debemos probar su origen etimológico, su evolución y su distribución geográfica a lo largo y ancho de la península ibérica, de donde proviene específicamente. Ya que muchos que son considerados como españoles suelen tener raíces autóctonas que dan cuenta de la lengua del país.

Los 9 apellidos 100% de la nobleza

Si bien, estos apellidos pueden encontrarse fuera del círculo de nobleza actual, no quiere decir que no estén vinculados, ya sea por linajes secundarios o por la transmisión no oficial de títulos y nombres. Además, existen apellidos simples y comunes que pueden tener conexiones remotas con linajes nobles o aristocráticos.

Linaje de la nobleza española

La lista de apellidos:

Castro Lara Medina Cervantes Mendoza Enríquez Guzmán Velasco Téllez

Estos nombres han estado históricamente asociados a la historia de España y, en parte, al recorrido de la corona del país. La familia Osorio, por ejemplo, es una de las casas nobles más antiguas de España. Poseen también conexiones con los reyes de las regiones de Castilla y León.

