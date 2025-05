¿Cuáles son los nombres de bebes más en tendencia en mayo de 2025?

Nuestros nombres no lo elegimos nosotros, sino que nuestros padres al momento que nacemos. Por lo general, son sus gustos o es una herencia familiar, pero la verdad es que también son una moda. Depende el año que naciste o el lugar, te va a tocar el nombre de moda, probablemente. Por eso, te presentamos, cuáles son los nombres en tendencia de este mes.

Elegir el nombre de un hijo o hija es un acto de identidad que reciben al nacer y representa una decisión, lo queramos o no, cargada de implicaciones culturales, emocionales y hasta simbólicas. Ese nombre, constituye gran parte de la personalidad del niño, de esa persona futura que ha llegado al mundo y que sobre sus hombros cargara esas características más lo que vaya adquiriendo de sus experiencias, a medida que pasen los años.

Nombres de bebe en tendencia

Ahora, vivimos en universo donde la tecnología tiene muchas implicancias, mejor dicho, millones ya que hay muchos que pasan este tipo de decisiones, intimas y personales, por la Inteligencia Artificial. Por eso, la IA comenzó a analizar millones de datos desde registros civiles hasta redes sociales, para anticipar cuáles serán los nombres más populares del mes de mayo de este 2025

Los nombres tendencias para Mayo

Los resultados no sólo reafirman las inclinaciones de años atrás, sino que evidencian nuevos nombres favoritos, esto no quiere decir que algunos no sean inesperados:

Nombres de Bebe

GAEL: De fácil pronunciación en distintos idiomas, a su vez, tiene mucha influencia de las estrellas, lo hace estar a la cabeza. Si bien, es de origen celta, su apropiación en América Latina, se ha convertido en un nombre muy moderno.

De fácil pronunciación en distintos idiomas, a su vez, tiene mucha influencia de las estrellas, lo hace estar a la cabeza. Si bien, es de origen celta, su apropiación en América Latina, se ha convertido en un muy moderno. LUNA: es el que sigue entre las mujeres. Vinculado con un deseo de conexión con lo natural, lo astrológico y lo místico, marca las tendencias entre las generaciones de padres. Este nombre , es corto y de significado universal, lo que crea esta conexión, además de su presencia en varias canciones, personajes en libros como en películas.

es el que sigue entre las mujeres. Vinculado con un deseo de conexión con lo natural, lo astrológico y lo místico, marca las tendencias entre las generaciones de padres. Este , es corto y de significado universal, lo que crea esta conexión, además de su presencia en varias canciones, personajes en libros como en películas. LIAM: resurge con fuerza, respondiendo, por un lado, las personalidades internacionales y por otro, la búsqueda de nombres breves y fáciles de integrar hasta en contextos bilingües.

resurge con fuerza, respondiendo, por un lado, las personalidades internacionales y por otro, la búsqueda de breves y fáciles de integrar hasta en contextos bilingües. ISABELLA: con sus variantes más cortas como Isa o Bella. Responde a una mezcla de tradición y sofisticación, nombre antiguo pero nuevo. Además, tiene mucha presencia en series, novelas, etc.

con sus variantes más cortas como Isa o Bella. Responde a una mezcla de tradición y sofisticación, antiguo pero nuevo. Además, tiene mucha presencia en series, novelas, etc. NOAH: más usado en países de habla inglesa, ganando más terreno en estos territorios. Su ascenso tiene que ver con que es una síntesis entre lo clásico y lo moderno, entre lo religioso y lo moderno, nombre neutro.

SEGUI LEYENDO:

Estos son los 10 nombres de varón para bebé más originales en 2025, según la Inteligencia Artificial

Estos son los 10 nombres de niño que significan amor