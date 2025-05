The Last of Us: esta es la escena del capítulo 5 de la 2da temporada que hizo llorar a sus fans de nostalgia

The Last of Us es una de las series más populares del momento y la segunda temporada tiene en vilo a todos los seguidores. Por medio de cada capítulo es que se va experimentando una montaña rusa de emociones.

Esto se ha visto incrementado desde la muerte de Joel quien era interpretado por Pedro Pascal. Así es que te vamos a mostrar sobre la escena del capítulo 5 que hizo llorar a todos.

Así es la escena que hizo llorar a los fans

En el episodio 5 tenemos a Ellie y Dina en un profundo conflicto entre los Lobos y los Serafitas en Seattle, culminando en un tenso enfrentamiento que marca un paso más hacia el esperado encuentro con Abby.

La parte más cruda del momento fue el enfrentamiento entre Ellie y Nora en un hospital infectado. De esta manera Ellie la golpea brutalmente con una barra de plomo y cuando todo parece acabar surge una escena final.

Ellie despierta en su cama en Jackson en un día soleado. Frente a la puerta aparece Joel, con su característico “Hola, niña”. Ellie sonríe, cerrando el episodio con una mezcla de nostalgia y dolor.

Como Joel entra y le dice "hey kiddo" a Ellie y ella sonriendo mientras lo ve. Saquenme el corazón, les juro que me duele menos uD83DuDE14#TheLastOfUs pic.twitter.com/woWCZHAMu5 — ? (@_famsjshidae) May 12, 2025

Las redes sociales se han hecho eco de esta escena por lo que han expresado que eran lo que estaban esperando.

