Niños consuelan a su maestra tras verla llorar por terminar con su novio y el VIDEO se hace viral en TikTok

Una de las experiencias más duras de la vida es cuando terminas una relación y tienes que fingir que no pasa nada para regresar a las actividades diarias, pues estas no paran aunque tengamos el corazón roto y esto fue lo que le pasó a una maestra de primaria.

La joven Adela (@adelafit en TikTok) se volvió viral junto a sus niños de primaria tras la reacción que tuvieron a consolarla cuando vieron que estaba llorando y en una breve conversación ella les hizo saber que emocionalmente no estaba bien, pues acababa de terminar con su novio.

En los primeros segundos del video muchos internautas lloraron, ya que un niño se acercó a abrazar a su maestra, pero lo más lindo fue cuando él también se puse a llorar al ver que su miss estaba pasando un momento difícil: "Está triste porque estoy triste", menciona la maestra.

"Mira, ya no estoy llorando. ¿Lloras porque te da tristeza ver que lloré? Te voy a decir algo, el dolor va a durar un ratito, ya después se me va a quitar y seguramente voy a conocer a alguien más después y voy a ser el triple de feliz que fui con **. Tú también en algún punto vas a encontrar una persona que te sepa valorar", le dijo la maestra a su alumno .

"No puedo creer que pasó esto jajajaja Los niños no mienten, no?" y "el daño que me tuviste que hacer para que mis niños del servicio social te quisieran a este nivel", escribió la joven en su video viral.