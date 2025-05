Muchos fans de Dragon Ball llevan años creyendo un MITO sobre Gokú y sus maestros

Hay muchos mitos alrededor de Dragon Ball que los fans siguen creyendo al paso de los años, esto se debe a que algunos no han leído el manga creado por Akira Toriyama desde hace mucho tiempo o no se han acercado al ánime clásico de Gokú y compañía para certificar lo que pasó en la obra.

Esto lleva a equívocos como decir que el saiyajin jamás se rindió en combate o que hizo acto de presencia para ayudar a Gohan con el Kamehameha que venció a Cell perfecto al final de la saga de los androides.

No obstante, uno de los menos cuestionados y tomados como ciertos tiene que ver con uno de los maestros de Gokú. A día de hoy, no son pocos los que creen que después de vencer a Piccolo Daimakú (Piccolo Daimao), el dueño de la esfera de cuatro estrellas fue entrenado por Kami Sama, cuando en realidad no fue así.

El joven saiyajin tuvo varios maestros en el manga clásico.

¿Quién entrenó a Gokú en la torre de Kami Sama?

Durante la serie, el saiyajin fue entrenado por distintos personajes que tuvieron el apodo o el grado de Dios. El maestro Roshi, quien era apodado como "El Dios de las artes marciales" fue el primero de ellos.

A este siguió Karin, un gato divino con una edad que data en siglos y se encargó de brindarle al niño mono la oportunidad de instruirse con él para lograr vencer a Tao Pai Pai. Al terminar la saga de Piccolo y terminar con toda la familia del mal, Gokú es enviado al templo de Kami Sama con la intención de que entrene ahí.

No obstante, al llegar al sitio donde se encontraba el dios del mundo, el niño mono es recibido por el asistente Mr. Popo. Pese a que el saiyajin no logra pasar la prueba para encontrarse con la otra parte de Piccolo, este lo recibe, revive al dragon Shen Long y además le pide al salvador de la Tierra que se quede a entrenar para el próximo torneo de las artes marciales, donde la reencarnación de su rival se presentará.

En lo que son varios capítulos del ánime, pero menos de tres viñetas en el manga, Kami Sama deja en claro que el entrenamiento se hará con su sirviente, por lo que el dios no realiza ninguna acción para guiar al personaje. Pese a que en la versión animada incluso se ve mayor interacción del Dios de la humanidad, en el manga su participación se limita a solo hablar.

Estas imágenes son los único que se ve del entrenamiento de Gokú en el templo sagrado.

Kami Sama no confiaba en Gokú para vencer a Piccolo

Pese a que la falta de escenas podría hacer que algunos de los fans especularan que pudo haber una interacción entre Kami Sama para entrenar a Gokú, justo unos momentos antes de su enfrentamiento contra su mitad malvada, el dios tiene una charla con el joven mono.

En ella confirma que no confía en que el saiyajin podrá vencer al namekiano, debido a que no cree que sea capaz de matarlo; además de esto, deja en claro que no conoce los alcances del poder del muchacho, debido a que dejó todo su entrenamiento en manos de Mr. Popo.

Esto demuestra que el vigilante del mundo no tuvo participación en la instrucción del personaje y solamente se limitó a permitirle ser educado por su discípulo. Por lo tanto, Kami Sama no puede ser considerado maestro de Gokú, sino que ese papel es de Mr. Popo.

Al final, el dios de la Tierra decide no realizar un entrenamiento formal con el alumno de su asistente debido a que este lo supera en poder, por lo que jamás hay ninguna lección que sea aprendida de manera directa por parte del guerrero a través de la deidad. Una frase de Kami Sama en el cuerpo de Shen permite confirmar que el dios de la Tierra jamás entrenó al joven.

¿Entonces quiénes son los maestros de Gokú en el manga?

Si bien Gokú es un genio de las artes marciales y siempre pudo aprender cosas por sí mismo y que incluso tuvo maestros que fueron creados para el relleno de la serie como en el caso del señor Mutaito, al final solamente se conocen canónicamente seis instructores que le enseñaron alguna técnica o lo fortalecieron.

Son Gohan. Maestro Roshi. Maestro Karin. Mr. Popo. Kaio Sama. Los Yadrat (le enseñan la teletransportación).

Después de Dragon Ball Super se puede agregar al ángel Whis. No obstante, los personajes posteriores a Dragon Ball Z son parte de una línea confusa entre lo que está dentro del canon o no, debido a que no solamente Akira Toriyama fue parte del universo, sino que se conjuntaron las ideas salidas de Toyotaro y el estudio Toei.