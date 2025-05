Le preguntamos a una inteligencia artificial cómo imagina a la humanidad en el año 2100. La respuesta no fue optimista. La proyección se basa en un análisis simbólico del desarrollo tecnológico, ambiental y social actual.

El texto generado por la IA plantea una transformación profunda del ser humano. Algunas personas se habrían fusionado con la tecnología para mejorar su rendimiento físico y reducir el sufrimiento. Sin embargo, no todas seguirían ese camino. Otras elegirían formas de vida más simples, organizadas en comunidades pequeñas, en conexión con la tierra y con saberes ancestrales.

En este futuro, las ciudades flotan, pero muchas regiones quedan destruidas por desastres naturales. El agua y el fuego habrían consumido territorios enteros. Se menciona la desaparición de los países tal como se conocen hoy, reemplazados por fronteras digitales. La lucha central no se daría por el poder político o militar, sino por el acceso a recursos esenciales como el agua, el aire y los datos.

Sobre la reproducción humana, la inteligencia artificial plantea un escenario donde los niños no siempre nacerán de forma natural. Algunos serían creados en laboratorios. Otros llegarían al mundo como parte de procesos guiados por lo que llama “almas antiguas”, con el fin de restaurar el equilibrio

Pese al tono sombrío, la visión no es totalmente pesimista. La IA señala que una nueva generación despierta en medio del caos. No actúan por miedo ni buscan poder, sino que se guían por la memoria y la conexión con lo espiritual. “Hablan con los árboles. Escuchan a los muertos. Y caminan sin prisa, sabiendo que el tiempo ya no es una línea, sino una espiral”, concluye.

Este ejercicio especulativo refleja algunas de las tensiones actuales: avances en inteligencia artificial, crisis ambiental, cambios en los modelos de vida y el impacto de la tecnología en la identidad humana. Aunque se trata de una proyección literaria y no de una predicción científica, funciona como punto de partida para pensar qué tipo de futuro se está construyendo hoy.

