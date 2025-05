¿Quién es Frank Cuesta, el youtuber español que inventó tener cáncer y rescató animales para montar su "show"?

"No tengo cáncer, no soy veterinario ni herpetólogo, y los animales del Santuario no han sido rescatados sino comprados. He sido un personaje. Ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego", dijo Frank Cuesta antes de convertirse en tendencia mundial hace unas horas.

Esta mañana despertamos con una fuerte confesión del youtuber español Frank Cuesta, quien hasta hace unas semanas era el ídolo del Internet por sus videos cuidando y rescatando animales e incluso de los problemas a los que se había enfrentado para mantener a flote un santuario para distintas especies; sin embargo, este 13 de mayo el famoso confesó que todo fue parte de un show.

En un video de YouTube el supuesto rescatista confesó todo e incluso le pidió disculpas a Chi, su socio y examigo, con quien enfrentó distintos dimes y diretes en el pasado. Asimismo, dejó al descubierto más detalles de su vida privada como que no es ni veterinario ni herpetólogo, además que en temas de su vida privada y de salud, dijo no tener cáncer.

Tras toda esta polémica y la confesión de Frank Cuesta sobre ser mitómano, aunque su hijo lo defendió señalando que lo obligaron a leer un guion, ha hecho que surjan preguntas de qué es verdad sobre la vida del youtuber y aquí te lo contamos con datos genéricos y sus más recientes polémicas.

Siempre fue admirado por defender y cuidar de los animales. (Foto: IG @cuestafrank)

¿Cuál es el nombre real de Frank Cuesta?

Francisco Javier Cuesta Ramos es el nombre real del youtuber Frank Cuesta. El creador de contenido tiene 53 años de edad; nació el 16 de octubre de 1971 en León, España, y se hizo famoso a nivel internacional por su santuario de animales rescatados; sin embargo, su vida también está relacionada al deporte pues es un extenista y entrenador de tenis; mientras que en la televisión incursionó con programas como:

Frank de la jungla

La Selva en Casa

Natural Frank

Wild Frank

Animal Planet

Sobre su vida personal se sabe que es budista y que tras un accidente en moto abandonó el tenis, se mudó a Tailandia para abrir su propia escuela y fue allí donde comenzó su interés por la fauna silvestre. Pese al éxito que esto le trajo, también se vio envuelto en una polémica cuando empezó a tener problemas legales con Yuyee, su ex, y cuando fue detenido en el país asiático por cría y comercio ilegal de animales silvestres y posesión ilegal de especies.

¿Cuál es la enfermedad de Frank Cuesta?

Frank Cuesta reveló en 2015 que tenía leucemia mielógenacrónica, un tipo de cáncer contra el que aparentemente luchó por años, regresando a la enfermedad y tratamientos en el 2019 y aunque en sus videos hablaba de su padecimiento, de los fuertes dolores que presentaba y que éstos podrían ser la causa de su fallecimiento en el futuro, el 13 de mayo de 2025 dijo que siempre mintió.

Frank Cuesta tiene cinco hijos. (Foto: IG @cuestafrank)

¿Qué pasó con Frank Cuesta y Yuyee?

Para nadie es secreto que Frank Cuesta vive en Tailandia desde muy joven y fue allí donde conoció a la cantante y actriz tailandesa Alissa Intusmith, mejor conocida como Yuyee, junto a quien creó el Santuario Libertad del que en 2025 se dio a conocer que fue parte de un "show" orquestado por el español.

En lo que respecta a su vida privada, se sabe que el exmatrimonio dio como fruto de su amor a cinco hijos: los gemelos Zipi y Zape, aunque el primero de ellos murió recién nacido; Pepsi, un hijo adoptado; y los menores de la casa, Zorro y Zen.

Se sabe que la pareja terminó poco antes de que Yuyee fuera detenida en Mueang por posesión y tráfico de cocaína luego que las autoridades la encontraron con cinco miligramos de la droga. La mujer salió de la cárcel en 2020. Tenía pensado abrir un santuario también en España. (Foto: IG @cuestafrank)

¿Qué pasará con el santuario de Frank Cuesta?

Tras las confesiones que Frank Cuesta hizo en un video de YouTube existen muchas dudas de qué pasará con el Santuario Libertad, mismo en el que el youtuber ha documentado sus aventuras y supuestos rescates. Por ahora, el español sólo adelantó que el santuario estará cerrado por las constantes amenazas de las que él y su familia han resultado víctimas en medio de esta polémica.

Se sabe que este santuario se encuentra lejos de Bangkok y desde 2021 que fue inaugurado, cuenta con 37 hectáreas que servían como refugio para los animales que ya no pueden vivir en libertad. Cuenta con una cueva, un lago, un canal artificial y flora local. Cabe destacar que en 2025 Fran Cuesta negó que se trate de un santuario y comenzó a llamarlo una "granja de animales".