Hijo de Frank Cuesta asegura que su papá sí tiene cáncer y lo forzaron a leer un guion: “Llevamos meses bajo acoso”

La polémica que vive el activista animal Francisco Javier Cuesta Ramos, mejor conocido como Frank Cuesta o “Frank de la Jungla”, dio un giro luego de que su hijo Zape Cuesta rompió el silencio y dio su versión de lo sucedido, ya que reveló “llevamos meses bajo acoso”.

Zape Cuesta, de 21 años de edad, recurrió a su cuenta de Instagram para defender a su papá y mediante una historia detalló cómo viven la polémica. Al comienzo del texto, se lee lo siguiente: “Llevamos dos meses bajo acoso, me da muchísima pena escuchar a mi padre forzado a leer un guion, diciendo que nunca tuvo cáncer”. Además, él joven relató que ha visto a su padre combatir esta enfermedad, razón por la que está devastado debido a que añadió “yo mismo he visto su cabello caerse a chacho durante tratamientos”.

El hijo de Frank Cuesta no sólo habló del cáncer, sino también de las críticas negativas por los animales rescatados, tema que ha puesto en alerta a organizaciones animalistas, como AninalNaturalis. Al abordar este tema, el joven subrayó que su padre, de 53 años, lleva toda la vida trabajando en pro de la fauna.

“(Se vio) forzado a decir que abusa de los animales cuando llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él”, destacó Zape Cuesta.

Frank Cuesta compartió un comunicado y confesó que su trabajo ha sido puro “show”. Foto: Instagram Frank Cuesta.

Zape Cuesta defiende a su papá, Frank Cuesta, de las críticas

Debido a que la polémica que rodea a Frank Cuesta se ha tornado mediática y de interés global, Zape Cuesta expresó “no lo aguanto más, y mis hermanos tampoco; no puedo seguir despertándome en las mañanas con esta angustia”. Con estas palabras, el joven concluyó el comunicado que mantiene en sus historias en Instagram.

Zape Cuesta, hijo de Frank Cuesta, no se quedó callado y defendió a su padre de la polémica. Foto: Instagram Zape Cuesta.

Qué pasó con Frank Cuesta

El nombre de Frank Cuesta se volvió tendencia la mañana de este martes 13 de mayo porque publicó un comunicado en el que reveló que su labor como activista animal ha sido un “show”, lo que ocasionó que sea blanco de críticas negativas en redes sociales.

“He sido un personaje. Ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido de las manos por un grave problema de mitomanía y ego”, puntualizó “Frank de la Jungla”.

Además, Frank Cuesta añadió lo siguiente: “Ni soy veterinario ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos, pero tampoco son conocimientos profesionales”. Sumado a esto, la figura mediática a nivel global agregó “no tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, que es una afección de la médula ósea, pero no es cáncer”.