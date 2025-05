Con estos 3 rituales dile adiós a la mala suerte del Martes 13

Creencia irracional ajena a la religión, que consiste en atribuir determinados hechos una consecuencia positiva o negativa. Así es como la Real Academia Española (RAE) define el concepto de superstición. Otros más aseguran que es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Hoy martes 13 es preciso hablar de ello debido a la carga supersticiosa que tiene esta fecha.

Aunque las personas creen que esa "mala suerte" radica en no casarse ni embarcarse en un viaje" —de ahí la frase "ni te cases ni te embarques"— hay cosas que la gente cree que son de mal agüero a lo largo de este día, en las actividades que tienen lugar desde que amanece y hasta que te vas a dormir. Puede ser desde no levantarse apoyando primero el pie izquierdo, no pasar por debajo de una escalera, no reunirse en casa siendo 13 personas, romper un espejo o no tirar la sal.

Si eres de esos supersticiosos que cree que el martes 13 en realidad es un día de mala suerte, te compartimos tres rituales que te pueden servir para sacudírtela, para que salgas con más confianza de casa aunque también insistimos: cree más en ti y piensa positivo, para que no atraigas con malos pensamientos a las malas acciones.

Crédito: Canva

3 rituales para no tener mala suerte en Martes 13

Para que consideres divertirte más que creer en supersticiones —lo cual también es muy respetable— te compartimos estos 3 rituales con los que estarás un poco más tranquilo ante la mala suerte que supone este Martes 13.

Tocar madera. Con origen en un mito celta, se dice que en la época antigua, los duendes vivían en la madera de los árboles, que traen consigo buenas energías. Por eso es que cuando dices algo que puede traer un hecho desafortunado, pides a la gente que toque madera, para "evitar" que eso suceda. Blinda las malas energías. Uno de los rituales para blindarte de las malas energías es purificar el espacio con un poco de incienso o sahumerio de ruda o sándalo, o quemando una hojita de laurel. Puedes tomar una vela blanca y encenderla, luego tomar una piedra y una hoja de laurel en las manos, pidiendo protección ya sea en voz alta o en la mente. Visualiza un escudo de luz que lo rodee todo y luego a eso, quemarás la hoja de laurel en la llama de la vela para sellar el ritual. Deja caer las cenizas en un recipiente limpio y guarda la piedra en un lugar cercano a ti. Deja que la vela se consuma completamente en un lugar seguro o apágala suavemente, agradeciendo a la luz por su protección. Limpieza energética del hogar. Para este ritual, es necesaria una escoba, agua con limón o vinagre y sal marina. Debes barrer toda la casa desde el fondo hacia la puerta principal, sacando la energía negativa. Toma el agua con limón o vinagre y limpia el piso con la mezcla. Esparce un poco de sal marina en las esquinas de las habitaciones y así protegerás los espacios de energías negativas.

Archivo

¿Cuál es el origen del Martes 13?

La historia relata que el Martes 13 tiene su origen en la divinidad romana, gracias a Marte, el señor de la guerra. La combinación del Martes y el número 13 proviene de la fusión de la tradición romana con la cristiana. El cristianismo tiene tres malos augurios al respecto: los invitados a la última cena eran 13, se dice que Jesús fue crucificado un viernes 13 y, en el Libro del Apocalipsis, el Anticristo aparece en el capítulo número 13.

Si crees o no en supersticiones, aquí te compartimos esos rituales. Lo que hagas con confianza y seguridad, atraerá lo positivo, así que trata de no sugestionarte y vive este día como cualquier otro.