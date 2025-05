Youtube confirma una gran noticia para millones de usuarios

En la era de las grandes tecnologías y donde para todo se utiliza internet, el streaming es la moda. Todas nuestras series, películas, dibujos, animes, entrega de premios, está en alguna plataforma en la cual seguramente estamos suscriptos. El problema es que no se puede compartir, sin embargo, Youtube, tiene noticias en ese aspecto.

El gran problema de las plataformas de streaming es que no te deja compartir cuentas para que familiares y amigos, puedan disfrutar contenido en línea y es una molestia para la gente. No obstante, el gigante del internet, YouTube, en su versión Premium, aún no aplica estas normas o al menos es lo que ha dado a entender.

YouTube

Situación que tienen las demás compañías de streaming, en las cuales no podés compartir la cuenta, simplemente porque no compartís la misma dirección IP. Muchas personas lo hacen, para que salga más barato, sea la plataforma que sea, y muchas de ellas, están tomando estas medidas restrictivas. Por eso, la ventaja quiere obtener youtube con su propuesta lo hace mucho más interesante.

YouTube y la gran noticia para sus usuarios

Google ha comenzado a probar un nuevo modelo de suscripción basado en dos personas, en un intento por ofrecer mayor flexibilidad y competir con servicios similares. Esta modalidad permitirá que dos usuarios compartan los beneficios de la plataforma a un costo reducido respecto al plan tradicional.

YouTube Premium

De momento, esta prueba beta está limitada a usuarios seleccionados en países como India, Francia, Hong Kong y Taiwán. Deben tener una cuenta Google, pertenecer al mismo grupo familiar y tener más de 13 años. Esta experiencia, busca evaluar el interés del público y ajustar la propuesta antes de un eventual lanzamiento global.

Este plan compartido no solo representa una opción más económica, sino que también responde a una necesidad creciente de los usuarios por dividir los gastos. Esta suscripción se ubicará entre el plan estándar y el plan familiar, una vez que logre implementarse en regiones como Europa o América Latina.

