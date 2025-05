¿Cuál es el significado del símbolo N en tu smartphone que pocos conocen?

En cuanto a cuestiones de tecnología y celulares, todo avanza súper rapido que muchas veces no entendemos que es lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, salvo que sea de mucha ayuda inmediata, todos obviamos esa parte y seguimos con lo que sigue, sin embargo, este símbolo es muy importante y ayuda en la vida cotidiana.

Es muy probable que lo hayas visto pero no le ha supuesto interés o desconoces su funcionalidad. Es una herramienta existente en casi todos los dispositivos móviles actuales y que pueden ayudarte tanto para hacer pagos a través de tu celular o vincular este mismo a otros dispositivos inteligentes.

Símbolo N

¿Qué significa el símbolo N?

El símbolo N es el llamado NFC, o sea, Near Field Communication o traducido al español como Comunicaciones de Campo Cercano. Activar este pequeño ícono en su Smartphone, a grandes rasgos, permite la transferencia de información. Pero ¿siempre tiene que estar activa? La verdad que no, porque no hay una regla especifica que indique cuándo activarlo y cuándo no. No influye en el uso de la batería y tampoco existe riesgo de interferencia.

Para el caso de los iPhone, esta tecnología viene integrada por defecto. Eso sí, en este caso no podrás identificarla con algún símbolo ya que siempre va a estar activa en el teléfono. A diferencia de otras marcas, Apple no tiene la opción de desactivar el NFC de manera manual.

NFC, Near Field Communication

En Android, la función esta activa de manera predeterminada. En caso de que la prendas o apagues manualmente, no siempre será visible el símbolo, por ejemplo en los Pixel de Google o los Nothing Phone. Para la línea Galaxy de Samsung, lo hace al momento de abrir la configuración de funciones rápidas. Todo depende del celular que tengas.

¿Para qué se usa? En el contexto de la Ciudad de México, puede utilizarse para acceder a las redes de transporte público Metro y Metrobus. Alrededor de la República también existe la posibilidad de pagar en OXXO. Simplemente acercas tu celular a la terminal y se te hará el cobro. Es cuestión de ver dónde está el famoso símbolo.

