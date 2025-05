Niño y su amiga en silla de ruedas se hacen virales en TikTok por bailar al ritmo de Vaselina | VIDEO

¡Lo más tierno que verás hoy! Un par de estudiantes de primaria se hicieron virales en TikTok tras su festival con motivo del Día del Niño, pues para la ocasión prepararon un baile al ritmo de Vaselina, una de las películas musicales más exitosas de la historia. Pero lo que hizo todavía más icónico este momento fue que el niño dio muestra de inclusión al no dejar fuera del show a su amiga, una niña en silla de ruedas.

Fue la cuenta de July de los Santos (@julydelossantos6 en TikTok) y madre del niño, quien compartió este especial momento que no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde ya acumula casi 500 mil reproducciones. En el mensaje que escribió la mujer, se lee su emoción de ver la inclusión que fomentó en su hijo, dio resultados, además que espera que tanto él como su amiga se conviertan en grandes bailarines.

"Pequeñines, vale la pena verlo completo. Todo esfuerzo vale la pena, se convertirán en grandes bailarines" y "ellos muy felices de su participación", escribió la mamá del niño.

El video muestra la decoración del Festival del Día del Niño con globos y una pista de baile lista para que los pequeños se lucieran con la canción You're the one that I want de la película Vaselina, una de las canciones más icónicas entre los protagonistas de la cinta, y a quienes interpretaron estos dos menores virales. Pues en las imágenes que se volvieron tendencia, se ven sus looks de finales de los 70s.

Así se vivió el momento. (Foto: TikTok @julydelossantos6)

Niño y su compañera en silla de ruedas se hacen virales por bailar juntos: Video

El video en cuestión muestra al niño vestido como Danny Zuko, es decir, con jeans, playera blanca, Converse y chamarra de cuero; mientras que su amiguita en silla de ruedas, interpretó a Sandy Olsson al llevar una falsa fucsia y playera negra. Algo que llamó la atención de muchos usuarios de TikTok es que los niños encendieron la pista de baile con su gran energía y conexión,

En todo momento los jóvenes mantuvieron grandes sonrisas y energía para continuar con casa uno de los movimientos de la coreografía; sin embargo, algo que nadie veía venir es que además de las piruetas y movimientos coordinados, el niño se tiraría al piso para que su compañera pasara por encima de él.

Otro momento mágico de este baile y que fue muy comentado en redes sociales, fue cuando el menor se subió a la silla de ruedas de su compañera para dar juntos una pirueta, algo que despertó la emoción del público, que no pudo contener sus gritos de emoción y aplausos para llevar el ritmo de esta icónica canción de Vaselina.

Después, en redes sociales los internautas reaccionaron a este momento con comentarios como: "Eso es la verdadera inclusión", "ese niño es creado por una hermosa madre", "el verdadero alfa, lomo plateado", "nos dieron ritmo, nos dieron vestuario, nos dieron espectáculo", "la sonrisa de la niña es lo más maravilloso", "ese niño ya se ganó el cielo" y "qué hermoso, lloré, que orgullosos se deben sentir los padres de ambos chicos".

Por su parte, la mamá del niño más viral del momento compartió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que interactuaron con su clip: "Gracias a todos por los buenos comentarios hacia mi hijo y mi alumna de danza, ellos van empezando y le están echando muchas ganas", escribió.

Cabe destacar que además de este video viral, July de los Santos tiene otro video donde la protagonista es su hija; las imágenes también creciendo porque al igual que su hermano, dio muestra de empatía e inclusión al bailar con un compañero en silla de ruedas.