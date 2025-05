Día de Star Wars 2025: tres actividades familiares para celebrar la emblemática saga en la CDMX

Cada 4 de mayo se festeja el Día Internacional de Star Wars, una celebración que se originó a raíz de un juego de palabras de la icónica frase “Que la Fuerza te acompañe”, ya que en su idioma original, el inglés se dice “May the Force be with you” que suena muy similar a “May the Fourth be with you”, que se traduce como “Que el 4 de mayo esté contigo”.

En dicha fecha especial millones de fanáticos de todas las edades se reúnen para rendir homenaje a la emblemática saga de películas de acción, fantasía y aventuras espaciales creada por el cineasta estadounidense George Lucas y la Ciudad de México no es la excepción pues este año los seguidores mexicanos de la franquicia podrán disfrutar de diversas actividades aptas para toda la familia.

Concierto Star Wars Day Sinfónico

El domingo 4 de mayo a las 18:00 horas, los fans de la franquicia podrán disfrutar de una tarde de música galáctica en el "Star Wars Day Sinfónico", un concierto especial con orquesta en donde se interpretarán los temas más representativos de la saga.

Noticias Relacionadas Día de Star Wars en CDMX: El único museo en México tendrá acceso GRATIS para celebrar el 4 de mayo

El evento se llevará a cabo en las inmediaciones del Teatro Ángela Peralta, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Polanco.

El precio de los boletos va desde los 550 hasta los 695 pesos y se pueden adquirir en línea a través de Boletia o en las taquillas del inmueble.

Star Wars Convention

El centro de convenciones Churubusco se convertirá en el escenario de la octava edición de la "Star Wars Convention", un evento especial organizado por el Retro Fest de la CDMX en donde los asistentes podrán adquirir todo tipo de coleccionables relacionados con la saga.

Además tendrán como invitados especiales a cuatro de los actores de doblaje más importantes de las películas, Victor Hugo Aguilar quien dio voz a Mace Windu, Jesse Conde intérprete del emperador, Carlos del Campo la voz original de C3-PO y Carlos segundo quien realizó el doblaje de Darth Maul.

El lugar se encuentra en la Calzada de Tlalpan a tan solo unos pasos del metro General Anaya de la línea 2. La entrada es libre.

Cafetería Snackwarstlate

Como parte de las celebraciones del Día de Star Wars 2025, la cafetería temática "Snackwarstlate" tiene preparadas funciones especiales de las películas, promociones y otras sorpresas más para aquellos que los visiten los días sábado 3 y domingo 4 de mayo.

Tanto el lugar, así como los alimentos y bebidas estarán tematizados con elementos de la franquicia espacial.

La cafetería Snackwarstlate se encuentra ubicada en Tlatelolco y los precios de su menú pueden ser consultados en su página oficial.