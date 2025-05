De la tragedia a la esperanza por una operación vía FaceTime

Por María Inés Almagro Ruschke

Guadalupe Cantú, conocida como “Dalu”, es una mujer alegre y llena de vida. Está casada con Carlos Ruschke, con quien tuvo siete hijos. El ritmo natural de su vida cambió tras un accidente.

En 2016, de regreso de Huatulco, Oaxaca, alrededor de las 6:00 de la mañana, la familia Ruschke Cantú tuvo un accidente. Se volcaron en una Suburban mientras iban por la carretera. Mientras la camioneta daba vueltas, Dalu escuchó: “¡Recen!”, y fue lo único que pudo hacer en ese momento.

La camioneta se detuvo contra el tronco de un árbol, de lo contrario, hubieran caído por un barranco. Dalu, quien iba de copiloto, recibió el golpe.

“La noche anterior había discutido con Carlos porque llevábamos una paddle board que según él nos quitaba mucho espacio. Él insistía en que la dejáramos en Huatulco pero me negué”.

Con el golpe, Dalu quedó medio inconsciente. Lo único que ella escuchaba era: “rápido que va a explotar”; si no la sacaban pronto del auto, podría explotar y las cosas se pondrían peor.

Afortunadamente, locatarios ayudaron a la familia Ruschke, quienes salieron ilesos, excepto Dalu, quien decía que le dolían las piernas. Con cuidado y ayuda de la controversial paddle board que usaron como camilla, lograron sacarla de la camioneta.

Una mujer locataria, la llevó al hospital más cercano, ubicado a mitad de la carretera. El lugar no contaba con los mejores servicios médicos.

Ante la urgencia, Dalu llamó a su tío, un reconocido ortopedista, quien le pidió hacerse radiografías y estudios. Después de una larga espera, se las envió. Se pudo percibir que la cadera estaba fracturada, fuera de su lugar y había derramado internamente seis litros de sangre. Su tío recomendó acomodar el hueso y ponerlo de vuelta, para que no perdiera la movilidad de las piernas.

El médico en guardia de aquel hospital admitió saber cómo realizar el procedimiento. Se ofreció a hacerlo si se le explicaban cómo proceder. La operación se llevó a cabo, el reconocido ortopedista dio las instrucciones por videollamada y se logró salvar la movilidad de las piernas de Dalu. Después de la intervención, fue trasladada en una ambulancia al hospital ABC de Observatorio en la Ciudad de México.

Después de seis horas en carretera, llegó al hospital donde la recibió su tío. Un equipo de especialistas realizó una cirugía mayor. Para reconstruir su cadera le colocaron tres placas y 36 tornillos. Existía el riesgo de que no volviera a caminar, aunque ese detalle no se lo mencionaron.

Al hospital la visitaron sus familiares y amigos, quienes hicieron más ameno el proceso.

“Lo que sí me molestaba era cuando decían que lo bueno era que no había pasado nada. ¡¿Cómo no había pasado nada si estaba yo en aquella situación, sufriendo y con mucho dolor?!”.