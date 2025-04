Tras sobrevivir al moquillo y al maltrato, Catrina encontró un hogar

Cada semana se han difundido diversos perritos y gatitos que tuvieron la fortuna de ser rescatados por alguna persona o bien por algún refugios tras vivir terribles episodios de abandono, maltrato e indiferencia, algunos de ellos lograron iniciar un nuevo capitulo en su vida a lado de una familia que se comprometió a darles amor y respeto.

A continuación te presentamos los casos de éxito de aquellos peluditos que tuvieron la fortuna de encontrar un hogar pero recuerda que son más aquellos que siguen esperando una oportunidad para darte amor, cambiar tu vida y que tu cambies la de ellos solo es cuestión de que lo decidas.

Camelia vivía amarrada en una azotea, sin agua, ni comida y por fin conoció el significado de la palabra familia

La pequeña y valiente perrita chihuahua Camelia, se hizo viral en nuestras redes sociales, luego de que se viralizara su historia de abandono, ya que fue rescatada de vivir desahuciada en una azotea sin comida, agua, ni un techo donde taparse del sol o la lluvia. la Fiscalía del Estado de México ayudo a que esta pequeñita de 3 años de edad fuera rescatada de ese maltrato.

Foto: Instagram adopta.mx

El Instagram de Adopta MX dio a conocer que por fin fue adoptada y que Camelia nunca perdió la fe en la humanidad ya que sigue siendo muy cariñosa y se recupera del maltrato y abandonó que padeció durante años.

Catrina sobrevivió al moquillo y al maltrato, encontró un hogar

Catrina es una bebé perruna de aproximadamente 10 meses de edad, de talla chica divina y fotogénica que conquistó las redes sociales con su alegría y tras padecer moquillo y superarlo así como vivir maltrato, logró encontrar un hogar.

Foto: Instagram adopta.mx

El Instagram de Adopta MX dio a conocer que fue adoptada, esperamos que Catrina sea inmensamente feliz en su nuevo hogar, ya que además de ser muy alegre le encanta socializar con humanos y otros perritos.

Kika logró encontrar un nuevo hogar a pesar de tener 5 años

Kika es una hermosa perrita de 5 años, muy alegre y que no perdió la esperanza de encontrar un hogar y lo mejor es que una familia decidió brindarle la oportunidad sin importar que no fuera una cachorrita.

Foto: Facebook Rescate Animal

Algunos de los beneficios de adoptar a perritos adultos es que son más tranquilos, independientes y maduros, además de que son aún más agradecidos y de que aprovecharan al máximo la segunda oportunidad que les brinda la vida de pasar sus últimos años rodeada de amor.

Duvalín es un gatito bebé que casi muere en la calle pero un ángel lo salvó y encontró una casa

¡Amamos los gatitos tuxedo! Duvalín es un pequeñito de tan solo tres meses de edad que casi muere en la calle ante la indiferencia, afortunadamente un ángel humano lo rescato a él y su hermano, lo ayudó y gracias a su carisma logró cautivar los corazones y conseguir una familia. Foto: Facebook Rescate Animal

La comunicad de Facebook de Rescate Animal se movilizó y logró que Duvalín sepa lo que es ser amado, respetado y valorado, el pequeño es super sociable, le encanta convivir con gatos y humanos, es realmente encantador y tiene una personalidad única y distintiva de los gatitos tuxedo.

Nutella fue abandonada pero la vida la guío hasta una vivienda llena de amor

La pequeña Nutella fue abandonada en la calle, maltratada y rescatada en condiciones difíciles. La pequeña peludita logró recuperarse físicamente, fue puesta en adopción y ser parte de una familia, así lo dio a conocer la página de Facebook Nala&Lucca Adopciones. Foto: Facebook Nala&Lucca Adopciones

Sin embargo; aún son muchos los que buscan hogar y no han podido encontrar una familia ni han llamado la atención de los cibernautas y muchos más los que siguen esperando en los refugios o en las calles, recuerda ser noble con ellos, alimentarlos si te es posible porque podría ser el único alimento que prueben en el día o al menos no maltratarlos ni ser indiferente si alguien más lo hace. A Mocchito le quemaron la nariz y mutilaron la cola pero no pierde la esperanza de encontrar una familia Foto: Facebook Nala&Lucca Adopciones