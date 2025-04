Priscila Escoto se burla de la polémica y hace unboxing de bolsa china Hermès: "Capaz y sí da el gatazo" | VIDEO

Priscila Escoto fue una de las influencers más criticadas en redes sociales tras la guerra comercial entre Estados Unidos y China, esto después que fabricantes chinos expusieron que ellos fabrican para las grandes y exclusivas firmas de lujo, pero que les venden los productos muy por debajo de los costos a los que estas marcas los venden a los clientes. Cabe recordar que la creadora de contenido era viral por sus videos mostrando su colección de bolsos Hermès, Balenciaga y Chanel, entre otros.

En sus múltiples videos, la influencer regiomontana ha revelado los precios de cada bolso y con los que ya acumula una millonaria colección de bolsas de lujo, además de abriendo los empaques, siempre con las piezas guardadas en un cubre polvo. Por su parte, Priscila Escoto también usaba guantes para no dañar ni las pieles ni los accesorios y todo esto la hizo víctima de las críticas en las últimas semanas.

Aunque la famosa ya había respondido asegurando que seguiría usando sus bolsas, la polémica no ha parado y hace unas horas respondió con mucho humor, pues realizó un unboxing de una bolsa china Hermès de peluche. Según contó, esto fue tras la sugerencia de sus seguidores, quienes no dejan de mencionarle las bolsas chinas y tras ver su nueva compra, afirmó que "sí da el gatazo", de una original.

"Unboxing de mi bolsa china, así es, porque ustedes lo pidieron, me estuvieron insistiendo tanto que, 'Pris, las bolsas chinas, que las Birkin, que las Kelly, que Hermès', pues les hice caso. Vamos a abrirla. Por ahí subí una historia el otro día y salía mi hermano al fondo, me dijeron muchos a ver esa Birkin, a ver esa bolsa, entonces pues capaz y sí da el gatazo, oigan", dijo.

Priscila Escoto se compra una bolsa china y hace unboxing usando guantes

En su video que ya acumula más de un millón de reproducciones, Priscila Escoto dio detalles de su nueva compra, pero lo hizo cargado de humor y sarcasmo que sus fans aplaudieron: "Barata no salió, me costó como 400 dólares, pero está muy linda, la quiero de decoración", mencionó.

Durante los poco más de dos minutos de video, la influencer saca su bolso de peluche del cubre polvo, le quita los plásticos que la protegen, y todo esto lo hizo como si de una bolsa de lujo se tratara, es decir, con sus guantes puestos para evitar daños en la pieza. Recordemos que esto es algo que suele hacer con todos los bolsos que compra y presume en redes.

"En una página random de Instagram creo que sí era literal china o no sé, pero vendían de que Labubus, vendían muchas cosas y yo dije, la quiero y la pedí. Se tardó muchísimo en llegar, o sea, me llegó la semana pasada"

"El meme muere cuando el meme hace el meme", "educó a todos", "todo se lo toma con humor" y "sigue en negación", son comentarios de redes sociales. (Foto: IG @priscyescoto)

Como si de un Hermès real se tratara, la regia dio su crítica y opinión sobre el diseño del producto, además que aseveró que es la tendencia más chic del momento: "Algo que me gusta mucho es que es un peluche de los famosos peluches estos de Jellycat que los he visto en jugueterías, con ojitos y boquita, unos pancakes, pero ahora sacaron la bolsa"

Finalmente, contó algunas de las características de su nueva bolsa china y no dudó en decir que no es original porque no tiene el logo, dejando así clara su postura sobre la polémica: "Es importante que sepan que no trae logo, porque no es una bolsa Hermès, es un peluche; hay una similar que hace Hermès pero no es de peluchito, es así como un robotsito, pero nada que ver".