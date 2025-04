Día de Star Wars en CDMX: El único museo en México tendrá acceso GRATIS para celebrar el 4 de mayo

¡Celebremos el Día de Star Wars a lo grande en México! Cada 4 de mayo, como en cada rincón del planeta, se celebra el Día Star Wars, se celebra a la fuerza, se "trendea" el "May the 4th be with you" en todas las redes sociales y las comunidades de fanáticos de la saga espacial sacan a relucir sus conocimientos con facts, con datos curiosos, con sus disfraces y personificaciones geniales.

No importa si van a trabajar, si van a la escuela, si van a caminar por las calles disfrazados, todos ellos lo hacen con el orgullo que caracteriza a los millones de seguidores que tiene Star Wars en el mundo y México no será la excepción. Sabemos que hay muchos lugares con temáticas de esta película en la que añoramos a la princesa Leia, a Chewbacca, a R2D2, a Luke Skywalker y hasta al mismísmo Darth Vader, sin embargo, tenemos un sitio especial para ti.

Si todavía no conoces el Museo Estelar, es hora de que saques tu teléfono, realices una reservación muy fácil y entres gratis a uno de los lugares más especiales y únicos en el país con la temática de Star Wars. Este recinto, además, se hace llamar "el único museo de la Guerra de las Galaxias en México", por lo que las 6,000 piezas que se encuentran exhibidas, están listas para demostrar esta premisa.

Museo Estelar

¿En dónde está el Museo Estelar de Star Wars y cómo entrar gratis?

El Museo Estelar se encuentra ubicado en Santa Margarita número 519, en la colonia Insurgentes San Borja, alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. El horario de visita es de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y los domingos de 12:00 a 17:00 horas. La particularidad es que puedes entrar totalmente gratis. ¡Imagínate ver piezas únicas de Star Wars!

En este museo de Star Wars, el Museo Estelar, podrás ver la evolución de los coleccionables a través de la historia de la franquicia, una de las más poderosas del mundo. Es un espacio hecho por coleccionistas en donde encontrarás piezas limitadas, exclusivas de convenciones de todo el mundo, figuras de press kits, libros ediciones especiales, además de coleccionables random.

Museo Estelar

¿Cuáles son las exhibiciones que hay en este museo de Star Wars?

De acuerdo al sitio oficial del Museo Estelar, son cuatro las exhibiciones que componen este espacio de coleccionables: