5 canciones de K-Pop bonitas y con mucho significado para dedicar a mamá el 10 de mayo

El K-Pop se ha convertido en uno de los géneros más populares, pues se trata de un estilo musical muy versátil que cuenta con melodías pegajosas hasta suaves baladas. Además, sus canciones están llenas de significado, por lo que son perfectas para dedicar a mamá el 10 de mayo.

A diferencia de lo que muchos pueden pensar, en el K-Pop existe una amplia variedad de canciones para dedicar en el Día de las Madres, pues muchos grupos o artistas han lanzado temas especiales para las mamás. Sin embargo, algunos de estos no son muy conocidos o no son tan populares.

Aunque no hay un día exclusivo para las madres en Corea del Sur, ya que se celebra a ambos padres el 8 de mayo, el cariño hacia ellas es muy fuerte en la cultura coreana y muchas canciones de K-Pop están dedicadas a ellas.

5 canciones de K-Pop para dedicar a mamá el 10 de mayo

"Dear Mom" – Girls’ Generation (SNSD)

Esta canción del grupo K-Pop Girls’ Generation es una carta abierta para el 10 de mayo, ya que en esta se agradece a las madres por su amor, paciencia y sacrificios. Además, es muy emocional y directa, por lo que es perfecta para agradecer a mamá por todo lo que ha hecho silenciosamente por ti. “Aunque nunca te dije que te amo, ahora quiero gritarlo: mamá, te amo", menciona la letra.

"Mother" – Ra.D

Interpretada por el cantante K-Pop Ra.D, "Mother" es una conmovedora balada dedicada a las madres que ha envejecido mientras cuidaban de sus hijos. Es una canción que busca reflexionar sobre el paso del tiempo y cómo las mamás hacen todo para cuidar de sus hijos hasta el final de sus días. “Incluso cuando envejeciste mientras me cuidabas, sigues sonriendo”, se escucha decir en la letra.

"You Are My Everything" – Gummy

Aunque es una canción romántica de la cantante K-Pop Gummy, también puede interpretarse como una canción para las madres, ya que habla de un amor profundo e incondicional, parecido al de las madres con sus hijos. Se trata de una canción perfecta para dedicar el Día de las Madres y demostrar lo mucho que significa tu mamá para ti. “Eres mi todo, la razón por la que respiro”, menciona la canción.

"Thank You" – GOT7

"Thank You" del grupo K-Pop GOT7 es una canción de gratitud sincera por alguien que siempre ha estado a tu lado, por lo que es perfecta para dedicar a mamá un 10 de mayo, ya que agradece su amor y apoyo incondicional. De hecho, habla sobre un profundo agradecimiento por una persona que lo ha dado todo por ti. “Gracias por no dejarme solo, por darme fuerza cuando caía”, menciona su letra.

"To My Mother" – g.o.d

"To My Mother" del grupo K-Pop g.o.d es una de las canciones más icónicas dedicadas a las madres. Habla de una infancia difícil, del esfuerzo incansable de una madre soltera, y del amor y arrepentimiento del hijo al crecer. Se trata de un tema ideal para reconocer los sacrificios de mamá y decirle cuánto la valoras, aunque no siempre lo hayas demostrado. “Nunca te dije gracias… Lo siento por no entenderte antes, mamá”, menciona la letra.