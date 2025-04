5 películas en Netflix con una importante lección para ver en familia el Día del Niño

Como cada año el 30 de abril las calles se pintan de colores y la diversión no es una opción cuando se trata de celebrar el Día del Niño, una fecha para dejar de lado toda preocupación y enfocarse en hacer felices a los más pequeños creando grandes experiencias. Para ello no es necesario invertir grandes cantidades de dinero, basta con pasar tiempo de calidad en familia que puede incluir un maratón de películas que lleven un gran mensaje como lección.

Aunque hay una gran variedad de plataformas de streaming, Netflix se mantiene como una de las favoritas de los cinéfilos gracias a su catálogo con alternativas de entretenimiento para cualquier edad. Sin embargo, cuando se trata del Día del Niño los consentidos son los más pequeños y en su catálogo, además de series, también hay cintas que pueden disfrutar los padres gracias a las historias con aventuras que dejarán reflexiones en todos los integrantes de la familia.

Películas en Netflix para disfrutar el Dia del Niño

Las estrictas reglas, tareas y obligaciones diarias suelen ser algo que genera conflictos entre padres e hijos, quienes más de una vez han soñado con un día en el que sus padres no puedan negarles nada. De esto trata "Hoy sí", la película de Netflix que por varias semanas se mantuvo en el top 10 de la plataforma gracias a su historia en la que los padres llegan a un acuerdo con sus hijos, como parte de una dinámica familiar para dejar la rutina, en el que sólo por un día no pueden decir que "no" a nada y cumplir cada uno de los deseos de los pequeños, descubriendo lo que en realidad quiere cada uno más allá de juegos y dulces.

"El origen de los guardianes"

Esta película refleja la imaginación de los niños durante fechas importantes en las que reciben a conocidos personajes como Santa Claus en Navidad; el conejo de pascua, el hada o el ratón de los dientes y otros que están presentes a través de sus sueños. Todo con un toque de aventuras y terror para toda la familia sobre lo que podría ocurrir si es que las pesadillas y la ilusión de estas fechas se acaba en los más pequeños.

El regreso de algunos clásicos en el cine ha significado una oportunidad para que padres e hijos se unan recordando momentos de su infancia a través de las películas. Este es el caso de "Pollitos en fuga", cuya primera entrega marcó generaciones hace más de 20 años gracias a su historia sobre la aventura de un grupo de gallinas que buscan fugarse de una granja, su regreso en Netflix como "Pollitos en fuga: El origen de los nuggets" es una manera de reconectar en familia uniendo y creando nuevas experiencias.

"Jumaji" es otra película que llegó a los cines hace más de 25 años para conquistar a toda una generación, su regreso en Netflix con una nueva historia enfocada en la amistad, la unión familiar y una generación que se enfrenta a nuevos desafíos con los avances en la tecnología convirtieron a este proyecto en uno de los favoritos de la plataforma para toda la familia.

Serie para ver en familia el Día del Niño

Otro de los proyectos que sigue conquistando generaciones y del que hay una gran cantidad de versiones es "Los locos Adams", aunque en esta ocasión Netflix se enfocó en uno de los personajes favoritos de la famosa familia para crear una serie que ha logrado acaparar la atención de grandes y adultos gracias al ingenio en su creación a cargo de Tim Burton.

"Merlina" inspiró a las nuevas generaciones a través de un baile que se hizo viral en TikTok gracias a la serie con el mismo nombre, cuya segunda temporada ya se prepara para estrenarse en septiembre próximo por lo que ver la primera entrega este Día del Niño podría ser una gran opción.