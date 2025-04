Los MEMES más graciosos y virales tras el Simulacro Nacional 2025: "El fin de acerca"

¿Sabías del Simulacro Nacional y aún así te asustaste cuando escuchaste sonar al alerta sísmica?, ¡no te preocupes!, no fuiste al único al que le pasó y tras este épico momento que los mexicanos vivimos dos veces al año es importante recordar que hoy más que nunca debemos de prestar atención a las indicaciones de los cuerpos de Protección Civil, para que así sepamos cómo actuar ante un sismo real.

Pero como buen toque mexicano, un tema serio y de importancia siempre debe de estar acompañado de humor y así nos lo confirmaron los internautas este martes 29 de abril, pues antes, durante y después del primer Mega Simulacro Nacional del año, las redes estallaron con los memes más graciosos, creativos y virales del momento. Y si aún no los has visto, aquí te dejamos una colección para que también los compartas.

sintiéndome así porque mi celular decidió mandar una alerta de sismo con un sonido culerisimo mientras traía puestos los audífonos… #SimulacroNacional2025 #Sismo pic.twitter.com/JgdAGwr4p1 — uri (@urieelsolis) April 29, 2025

En X, Instagram, Facebook y hasta en TikTok se viralizaron memes de este ensayo ante una emergencia y en el que participan empresas, escuelas y cada persona que permaneció dentro de su casa. Después de haber escuchado la alerta y sentir el nerviosismo de un sismo real, te invitamos a relajarte con los memes que dejó este evento en el que participó todo el país con las bocinas y los mensajes que llegaron a los celulares.

¿Un bolillo pa'l susto? (Foto: X @elfozforo)

Memes por el Simulacro Nacional 2025

Aunque para los mexicanos los sismos y lo simulacros no son nada nuevo, pues todos participamos en ellos desde que somos niños, cuando ocurren estos ensayos es común ver que muchas personas se paralizan y no saben como actuar, o bien, que ignoran la regla de no corro, no grito y no empujo. Y es precisamente esto lo que protagonizan los memes de este 29 de abril, a personas formadas para participar en el simulacro y a gente en pánico durante su temblor real.

¿Te sientes identificado? Recuerda que durante un sismo también debes mantener la calma. (Foto: X @Robnilo)

Por otro lado, y como un recordatorio de que los sismos pueden ocurrir en cualquier comento, tal y como ocurrió el 19 de septiembre de 2022 que tras un día con un simulacro, un temblor real asustó a los capitalinos. Este tipo de coincidencias suelen volverse virales cada que se conmemora dicha fecha, o bien, en días como hoy que hay simulacro; es por ello que en los memes también se incluyen recordatorios de que todo puede pasar.

Participa en el simulacro para saber cómo actuar durante un sismo. (Foto: X @javilvrd)

Los memes más virales del momento también nos hablan del fin del mundo, pues para nadie es secreto que en las películas o libros de ciencia ficción, siempre que el fin de la humanidad está aproximándose hay incendios, temblores, inundaciones y más tragedias naturales.

Tras la muerte del Papa Francisco, en redes es tendencia el rumor del fin del mundo. (Foto: X @Bbodyelectric14)

¿A qué hora es el Simulacro Nacional 2025?

Este 29 de abril se realizará el Simulacro Nacional 2025 a las 11:30 de la mañana, hora centro de México, un evento que se realizará como si de un sismo real se tratara; este año la hipótesis del sismo es de magnitud 8.1 con epicentro de Tehuantepec, Oaxaca. Además, contará con una alerta de tsunami en el Océano Pacífico.

Algunas personas también se mostraron confundidas sobre las alertas y avisos en los celulares. (Foto: X @BallFanatico)

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en mi celular durante el Simulacro Nacional?

Desde hace días las autoridades dieron a conocer que durante el Simulacro Nacional 2025 sonarían algunos celulares de los mexicanos para avisarles sobre este ensayo; sin embargo, es normal que algunos de ellos no sonaran ni recibieran ningún mensaje, pues cada móvil deberá cumplir con características indispensables como una actualización para que puedas enterarte del evento. Quienes escucharon la alerta sísmica en sus celulares reportan un sonido muy fuerte. (Foto: X @campechita)

Tener el celular encendido y conectado a las redes 2G, 3G, 4G o 5G.

Tener el sistema operativo actualizado y sin modificaciones.

El mensaje es gratuito, por lo que no necesitarás tener datos, saldo o conexión a Internet.

La prueba sólo está disponible en la CDMX.