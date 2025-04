¿Apoyo emocional o consumismo? Psicólogas explican por qué los adultos compran Labubu, Ternurines y Monchichi

¿Moda, consumismo o nostalgia? Esa es la interrogante que dos expertas en Psicología resuelven en entrevista para El Heraldo de México, a fin de saber cuál es el impacto de los juguetes coleccionables, como los Labubu, Ternurines y Monchichi, entre los integrantes de las generaciones Millenial y Centennial que son el principal público meta de estos artículos.

La médica-cirujana Ximena González Grandón, quien es maestra en Filosofía de la Ciencia y doctora en Filosofía de las Ciencias Cognitivas, asegura que el primer paso para entender el boom de los juguetes coleccionables entre los millennials y centennials es recordar que “el ser humano juega por naturaleza” y es una actividad que realiza a lo largo de su vida porque es parte de la regulación emocional.

“Los humanos jugamos. A diferencia de otros mamíferos, jugamos siempre. Las ballenas, por ejemplo, juegan en su etapa de desarrollo, pero los humanos no porque nosotros somos homo ludens porque estamos jugando siempre, nos gusta jugar”, explica Ximena González Grandón.

De acuerdo con la también investigadora en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, esto permite ganar conciencia del impacto de los juguetes coleccionables, como los Labubu, Ternurines y Monchichi, y el juego debido a que son herramientas que ofrecen “un momento placentero”, pero también ayudan a forjar el camino para satisfacer otras necesidades humanas, como las de socializar, integrarse a grupos con los que se tienen afinidades y exponer los valores e intereses personales.

La postura de Ximena González Grandón coincide con la de la psicóloga Daphne Somelí Sotelo, quien es experta en terapia en esquemas y subraya que el juego permite que las personas se liberen y externen las emociones, sobre todo en sus primeros años de vida porque su nivel de compresión es menor. Sin embargo, en la edad adulta tanto el juego como los juguetes cobran importancia porque ayudan a atravesar procesos complejos, como el duelo.

Por ende, Daphne Somelí Sotelo afirma que las personas pueden darle un valor sentimental a los juguetes coleccionables y eso se demuestra mediante la terapia con juguetes. Incluso analiza el aspecto de los Labubu, Ternurines y Monchichi y llega a una conclusión: tienen una imagen que invita a cuidarlos, lo que refuerza el rol de los adultos de proteger.

Al respecto, Ximena González Grandón subraya que los juguetes “ayudan, de una manera, a sentirnos apachados, aunque estemos solos”, al grado de que “sí personalizamos estos juguetes (...) porque trasladamos emocionalidad”, y “pasa algo parecido con las mascotas, sólo que las mascotas sí están vivas y ahí hay otra responsabilidad. Los juguetes no están vivos, sólo nos dan y no implican una responsabilidad como la de una vida. La terapia con juguetes ayuda a generar mayor comunicación afectiva”. Al igual que los Labubu, los Monchichi son de los productos solicitados en la actualidad. Foto: Instagram @monchhichi.officia.

Además, la doctora en Filosofía de las Ciencias Cognitivas recuerda que la ludoterapia, como es comúnmente conocida la terapia con juguetes, es para todas las personas sin importar su edad porque “en el juego puedes fantasear, no te equivocas. Eso te permite escaparte de tu cotidianidad diaria llena de estrés, explotación laboral (...).

A pesar de esto, tanto Ximena González Grandón como Daphne Somelí Sotelo hacen un llamado: diferenciar entre el valor sentimental que se les da a los juguetes coleccionables y el consumismo, ya que exponen que el campo de la Mercadotecnia se ha especializado en apoyarse de la postura psicológica para llegar a más personas, como queda expuesto con el auge actual de los Labubu, Ternurines y Monchichi.

Daphne Somelí Sotelo aborda el tema desde la terapia de esquemas que permite ahondar en la historia de cada persona desde su niño interior y plantea que adquirir un juguete coleccionable puede ayudar a sanar heridas del niño interior. Sin embargo, considera que, “en algunos casos, podría reemplazar una conexión con otra persona porque te centras en eso porque es más seguro y cómodo” e incluso podría dar pie a la codependencia.

“En vez de (que los juguetes) enriquezcan la parte de la niña feliz, podría estar reforzando una parte evitativa de (por ejemplo) ‘no quiero enfrentarme a esto, entonces, no me impronta ahorrar en mi futuro y prefiero gastar todo mi dinero en mi colección porque esto me hace feliz’. Ahí sí hay desventajas, obviamente”, expone la experta en terapia de esquemas.