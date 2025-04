Tiktoker lanza canción en apoyo a Jorge, el obrero que un extranjero corrió de una banqueta en Mazatlán | VIDEO

El martes 22 de abril se dio a conocer en redes sociales un nuevo caso de extranjeros contra mexicanos: un estadounidense le pidió a un albañil que se retirara de la banqueta donde comía porque se encuentra enfrente de su casa, ubicada en Mazatlán, Sinaloa. El momento quedó grabado en video y usuarios destacan que el “gringo” fue “grosero”, aunque el trabajador no estaba haciendo nada malo.

La situación ganó popularidad en TikTok, plataforma de videos en la que cibernautas están a favor del albañil, quien ya fue entrevistado por periodistas locales ante quienes se presentó como Jorge. Por el boom del caso mediático, y por las peticiones de sus seguidores, el tiktoker Roy Cuervo lanzó una canción en apoyo al obrero que en menos de 24 horas se hizo viral.

Mediante la canción, el tiktoker mexicano enfatiza su apoyo para el albañil Jorge y hace un llamado: “No, ‘gringo’, con Mazatlán no”. Además, destaca la unión de la gente que protesta por la situación, sobre todo porque no es el primer caso de este tipo que se da en esta ciudad. Hay que recordar que en los últimos meses se han hecho populares videos en los que se muestra cómo extranjeros discuten con músicos de banda porque les enoja el “ruido” que hacen en las playas.

El tiktoker Roy Cuervo es conocido en la plataforma de videos por compartir parodias, sobre todo de casos virales, como lo es la situación que vivió el albañil Jorge por el comportamiento del extranjero, quien le pidió en un modo “grosero” que se retirara de la banqueta.

Basándose en el nuevo caso de extranjeros contra mexicanos en Mazatlán, el generador de contenido compuso la canción viral que dice lo siguiente:

“Con la gente de Mazatlán no, con la gente de Mazatlán no. No, ‘gringo’, no, con Mazatlán no, con Mazatlán no.

Eh, I’m sorry mexican, no puedes comer tus frijoles en la banqueta de mi casa. Please, get out! Salte de mi propiedad.

No, no, no, con la gente no, de Mazatlán no. No, no, no, con la gente no, de Mazatlán no. No, ‘gringo’, no, con Mazatlán no (...).

Ya mucha gente de Mazatlán está en la casa de ese loco. A ver, córrenos a todos y que se vea, dale.

Tres, dos, uno, ¡cero! Apoyando, apoyando, muchas apoyando. Muy unida, unida, la gente está unida en la banqueta, banqueta, todos en la banqueta, la protesta, protesta ya está la protesta. Qué chingón, chingón, que apoyo chingón.

Mucha gente, lo apoya, la gente que chingona, que chingona la gente que apoya. Mazatlán no se está dejando. Mazatlán se apoya con toda su gente”.