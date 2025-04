Frankie Muniz recibe Dr. Simi tematizado de "Malcolm el de en medio" y su reacción se vuelve viral en redes | VIDEO

Durante su reciente visita a México para convivir con sus fanáticos en la convención DesertCon 2025, en el Expo Forum de Hermosillo, Sonora, Frankie Muniz, protagonista de la famosa serie de televisión "Malcolm el de en medio", fue sorprendida por una seguidora luego de que le regalará un Dr. Simi con temática del programa.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria Jimena Luna compartió un video mostrando el momento exacto en donde le entrega el peluche del Dr. Simi caracterizado con el uniforme del "Lucky Aide" el supermercado en el cual trabaja Malcolm junto a su madre Lois en la serie.

Por su parte la reacción de Frankie Muniz no se hizo de esperar, pues no pudo evitar expresar su felicidad al observar la caracterización particular obsequió, mismo que se ha convertido en el regaló predilecto para todas aquellas celebridades que visitan México.

Frankie Muniz conoce a la actriz de doblaje de Lois

Otra de las celebridades que estuvieron presentes en la DesertCon 2025 de Sonora fue Magda Giner, actriz de doblaje que le da voz a Lois en la versión en español de "Malcolm el de en medio", quien se reunió por primera vez con Frankie Muniz en el escenario principal del evento.

Durante su participación, Magda recreó algunas de las escenas de los personajes más famosos a los que ha interpretado durante su trayectoria, tal como el de la directora Agatha Tronchatoro de la película "Matilda", así como a la propia Lois con su icónica frase "te parece que somos ricos".