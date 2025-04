El cosplay es de otro siglo: así se vería la preciosa Sarada de Boruto, según la Inteligencia Artificial

Tras el final de 'Boruto: Naruto Next Generations' con 80 capítulos, los seguidores de la serie han esperado ansiosamente este salto temporal que promete un viaje totalmente nuevo. Ahora, con 'Boruto: Two Blue Vortex', el misterioso futuro de Hidden Leaf Village se revela ante nosotros

En este nuevo capítulo, nos encontramos con Boruto Uzumaki y sus compañeros tres años después de los eventos que sacudieron la aldea. Y entre ellos, una versión más madura y poderosa de Sarada nos sorprende con su presencia.

Este personaje fue reversionado a la perfección por la IA. Fuente: Web

Gracias a la magia de la inteligencia artificial, podemos vislumbrar cómo luciría esta versión adulta de Sarada en la pantalla grande, y el resultado es simplemente impresionante. 'Boruto: Two Blue Vortex' ya ha lanzado su esperado primer capítulo, disponible para disfrutar en la biblioteca digital Shonen Jump de Viz Media y la aplicación Manga Plus de Shueisha

Este nuevo viaje nos presenta una versión del manga completamente reinventado, con giros emocionantes y un ritmo vertiginoso que mantendrá a los fans al borde de sus asientos. Con Boruto enfrentándose a desafíos más grandes que nunca y Sarada desempeñando un papel crucial en esta nueva trama llena de intriga y acción, 'Boruto: Two Blue Vortex' promete ser una montaña rusa de emociones.

Sumérgete en un Hidden Leaf Village transformado por eventos impactantes, donde Boruto se encuentra como fugitivo y debe luchar contra poderosos enemigos como Kawaki y Code. Con tanto en juego, ahora es el momento perfecto para unirse a esta emocionante secuela

