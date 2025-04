De ser uno de los grupos más importantes de Corea, a ser casi "prohibido" por el gobierno

Los orígenes del K-Pop se ubican entre la década de 1980 y 1990, años en que debutaron artistas de la llamada primera generación y que dieron paso al fenómeno asiático que se viralizó en todo el mundo. Algunas bandas se convirtieron en todo un parteaguas y fueron los modelos a seguir de varios idols.

Y es que, el K-Pop mezcla géneros como el hip-hop, una de las bases que predomina en las canciones, incluso hay grupos cuyo concepto se basa en este tipo de música. BTS, por ejemplo, era un proyecto enfocado en dicho estilo musical, incluso tuvieron como referente a una de las bandas más importantes de la época.

Aunque el K-Pop predomina en Corea del Sur, hay otros géneros como el K-indie, K-hip-hop y el K-rock que han ganado popularidad a nivel internacional. Uno de estos artistas es Epik High, cuya carrera ha sido todo un éxito hasta la fecha, incluso se presentaron en el festival Coachella.

Sin embargo, la historia de éxito de una de las bandas más importantes de Corea se ha visto opacada por el gobierno coreano debido a sus canciones.

Epik High, de leyendas a ser censurados por el gobierno en Corea

Dentro de las leyendas de Corea del Sur está la banda Epik High, trío de hip-hop que fue todo un referente para las jóvenes generaciones en la primera década de los 2000s. Desde hace dos décadas, son uno de los artistas más influyentes de la música y del K-pop.

Aunque sus primeros años no fueron tan brillantes, pero en 2005 lanzaron "Swang Songs" que encaminó su carrera al éxito, pero cuando llegó su cuarto disco de estudio "Map of the Human Soul" se enfrentaron a la censura y fue casi "prohibido" debido a la letra de sus canciones.

Debido a que su álbum tocaba temas como la religión, política, crímenes, algunas de sus canciones fueron censuradas en algunos canales por el Ministerio de Cultura, incluso se limitó la venta a menores de edad. Sin embargo, eso no limitó su éxito, pues actualmente siguen vigentes en la industria.