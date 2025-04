La Diva Indigente pide que le regalen ropa de Mitzy y el diseñador ya la busca: "Se lo voy a cumplir" | VIDEO

¡Hermanaaa!, Mitzy acaba de romper el Internet con un video de TikTok que dura a penas 26 segundos, pero que ya está haciendo que los internautas y chilangos se unan hasta encontrar a La Diva Indigente, una persona sin hogar y que se ha hecho viral en redes sociales por su brillante energía y sentido del humor que usualmente se encuentra en calles aledañas a Zona Rosa. ¿La razón?, ayudarla a conseguir ropa "carísima" para que luzca espectacular.

Todo empezó por un video que la cuenta de @henry_buitron compartió en TikTok en donde el joven conversó con La Diva Indigente, quien contó que le robaron el celular con el que se grababa para la plataforma de videos. Entre las bromas y chistes, los jóvenes hablaron de la fama de este personaje, quien al responder si necesitaba ropa, atrajo la atención del diseñador Mitzy.

"¿Quieres que te traiga ropa?", le cuestiona el joven, a lo que ella responde: "Pero carísima, si no, no. Si vas a Fábricas de Francia, sí". Allí, Henry dijo que le llevaría ropa de Mitzy , el famoso diseñador de las quinceañeras y ella mostró su alegría.

Aunque el creador de contenido selló un trato afirmando que al día siguiente le llevaría ropa, algo que muy probablemente cumplió, pues en su perfil de TikTok cuenta con varios videos junto a este personaje viral de las redes. Ante las millones de reproducciones, ahora el diseñador mexicano y que es conocido por muchos de sus diseños, entre ellos el vestido de novia de Thalía, también reaccionó y pide ayuda para encontrar a esta diva.

Jorge García Cárdenas, mejor conocido como Mitzy, reaccionó al video viral de la Diva Indigente y pidió ayuda de los jóvenes en redes sociales para encontrarla y ayudarle a cumplir su sueño de vestirse con ropa carísima y por si fuera poco, que los diseños sean de si firma.

"Muchachas, muchachos, chicas de hoy. ¿Qué creen?, que ando buscando a la Diva Indigente , quiero que ustedes me digan dónde la puedo encontrar, porque tengo una petición que quiere que le dé, así es que quiero buscarla para que me diga qué es lo que quiere y se lo voy a cumplir ", dijo en un video que ya acumula más de 13 millones de reproducciones.

Las declaraciones del diseñador rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde emocionó a millones de personas que ya quieren ver este encuentro épico. Por supuesto, la sección de comentarios estalló con comentarios como: "Que el algoritmo de TikTok me traiga de regreso viendo a la Diva Indigente con un diseño precioso de este señorón", "amo", "el señor Mitzy es la onda", "la diva indigente revivió a Mitzy", "la diva indigente sabe más de moda que yo" y "voy a seguir a Mitzy para ver en qué para esto".

Hasta el momento este es el único video que el diseñador mexicano ha compartido sobre este caso, pero fue publicado hace a penas un día, por lo que habrá que esperar a ver este encuentro que deje un diseño fantástico para el joven viral de TikTok. Cabe destacar que pese a las preguntas de internautas que quieren saber si ya lo encontró, hasta el momento él no ha dado respuesta.

Se desconoce el nombre real de la Diva Indigente, sin embargo, en redes sociales se le conoce como este apodo fue con el que se viralizó en plataformas como TikTok. La primera vez que su nombre resonó con fuerza fue cuando un joven compartió en clip en donde se le veía bailando cerca del Ángel de la Independencia de la CDMX. Aunque esta zona era donde solía estar, en marzo pasado aclaró que dejó el área.

"Ya no, ya no ando por allá. Porque ya no tengo mi teléfono, usted cree mana, quién sabe quién me lo quitó mana", dijo a @henry_buitron.