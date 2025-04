Esta tendrá que ser la capital de México si no fuese CDMX, según inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial es uno de los grandes avances tecnológicos que posee la humanidad en estos días y, que por, sobre todo, cualquiera puede acceder a ella, está al alcance de cualquiera que tenga una computadora y acceso a internet. Entre todas las preguntas que le realizamos, hubo una que destaca, se podría cambiar la capital del país y cuál sería esa ciudad. La IA la analizo y ahora te contamos más.

La selección de la ciudad, se basa en datos sobre ubicación, población, infraestructura, conectividad, logística y presencia de instituciones. Todos esos factores e instruyendo a la Inteligencia Artificial a buscar una ciudad que pueda asumir el rol de la capital del país, dejando de lado a la actual, si por alguna extraña razón, se debiera cambiar la misma.

México

El resultado al que llegó la IA, no implica una propuesta oficial ni una recomendación institucional ni por una necesidad de querer cambiarlo, sino que se trata de una simulación técnica, organizada a partir de fuentes verificables. La Inteligencia Artificial, solo debía responder a la pregunta, después de haberle dado datos técnicos, etc.: si CDMX no fuera la actual capital, ¿qué ciudad sería la más apta para cumplir esa función?

GUADALAJARA, la ciudad elegida por la IA

La IA, escogió a la ciudad de Guadalajara como la mejor alternativa para desempeñar la función que actualmente cumple CDMX, como capital del país. A partir de un análisis de varios componentes fue que llego a esta conclusión, elementos que despejaremos a continuación:

Guadalajara UBICACIÓN ESTRATEGICA: se encuentra a medio camino entre el centro y la costa del Pacifico, es una conexión más balanceada. Esta ventaja técnica, contribuiría a una mejor distribución y a la articulación entre el gobierno estatal y el interior. Además, posee una gran infraestructura urbana desarrollada: universidades, salud, justicia, etc.

cuenta con una estructura de gobierno metropolitano que gestiona políticas públicas en coordinación con distintos municipios, una gran fortaleza para la Y cuenta con un mecanismo de participación ciudadana y sistemas digitales para la gestión de trámites públicos. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS Y FUNCIONALES: es sede de industrias tecnológicas, empresas de manufactura avanzada, centros logísticos y servicios financiero. Alberga el ‘Silicon Valley Mexicano’. Además, cuenta con la capacidad de alojamiento y la infraestructura para albergar congresos, cumbres internacionales, etc.

