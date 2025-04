El genio malinterpretó mi deseo: origen y significado del MEME viral de TikTok | ¿Cómo hacer las fotos?

El genio mal interpretó mi deseo, así dice la frase que se ha hecho popular en los memes que están inundando las redes sociales, especialmente en TikTok y X, pero esta tendencia no surgió de la nada, tiene un origen y significado y además aquí te vamos a enseñar cómo hacer tu propio meme viral.

Los memes de El genio mal interpretó mi deseo, muestran situaciones humorísticas o sarcásticas de la vida diaria pero plasmadas en una pintura realista y clásica con narrativa ambigua como las que realizaban los artistas Diego Velázquez o Caravaggio, quienes plasmaban en su arte la vida cotidiana.

La Inteligencia Artificial está haciendo de las suyas, la herramienta de ChatGPT, es muy funcional, pero si no pedimos las cosas con la descripción correcta es probable que el genio de la lámpara (la IA) mal interprete tu deseo y nos de como resultado algo cómico, absurdo y hasta desastroso.

Pero para entender el origen de El genio mal interpretó mi deseo vamos a remontarnos a aquel cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, historia de Las mil y una noches, en la que al frotar el artefacto conocido como la lámpara maravillosa, arrojaría a un ser celestial y mágico El Genio, quien al salir estaba dispuesto a cumplir el deseo de su amo, pero al no ser preciso con sus peticiones, el deseo podía cumplirse de manera equivocada y lo mismo sucede con la IA, aunque claro, no puede concedernos todo tipo deseos, claro está.

Los memes de El genio mal interpretó mi deseo, muestran situaciones humorísticas o sarcásticas de la vida diaria | Foto: ChatGPT

¿Cómo crear el meme El genio mal interpretó mi deseo"?

Para crear tu propio meme de El genio mal interpretó mi deseo, lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Chat GPT o el sitio web, luego tendrás que hacer uso de algunas palabras con doble sentido, de esta forma la Inteligencia Artificial se confundirá y te arrojará un resultado literal, pero además tienes que especificarle que la imagen debe ser estilo realista con narrativa antigua, por ejemplo:

"Crea una imagen estilo realista con narrativa antigua en la que aparezca una mujer con semblante de tristeza y se le vea la cara muy mona".

Lo que pensábamos que ChatGPT crearía era una imagen de una mujer muy mona (muy bonita), pero la IA no pudo identificar el doble sentido de la palabra por lo que mostró un resultado genuino. Echa a volar tu imaginación y desafía a la aplicación, verás que te divertirás con las imágenes que se convertirán en memes y los podrás compartir en tus redes sociales.

Lo que pensábamos que ChatGPT crearía era una imagen de una mujer muy mona (muy bonita), pero la IA no pudo identificar el doble sentido de la palabra por lo que mostró un resultado genuino | Foto: ChatGPT

¿Dónde crear imágenes con IA?