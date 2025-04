¿Cuál es el primer video que salió en YouTube? HOY se cumplen 20 años de su estreno y la app lo festeja con un pastel

¡Feliz cumpleaños a ti! YouTube está de manteles largos este 23 de abril, pues hoy se celebran los 20 años del primer video que se compartió en esta red social y que tan solo a un año de su lanzamiento, fue absorbido por el gigante de Google. Y si nunca te habías preguntado cuál fue el contenido con el que se estrenó esta plataforma de videos en línea, hoy es un buen momento para hablar de él.

El nombre del primer video que se publicó en YouTube es "Me at the zoo", o en español, "En el zoológico". Fue el perfil de Jawed Karim quien estrenó la plataforma y que, por lo tanto, le otorgó también el título al clip más viejo de YT. En pleno 2025 y con los 20 años de historia detrás de este clip grabado con una videocámara casera, ya se acumulan más de 35 millones de visitas y al rededor de 17 millones de likes.

Las imágenes que hoy son virales de nueva cuenta muestran a un Jawed muy joven en el Zoológico de San Diego, específicamente frente al hábitat de los elefantes; la duración es de apenas 19 segundos y en él se ve al joven hablar de su visita y destacando que:

"Algo increíble de estos chicos (los elefantes) es que tienen trompas verdaderamente largas y eso es muy cool", mencionó el cofundador de YouTube.

El pastel de cumpleaños no sólo se ve acompañando al logo de la app, sino también en la barra de reproducción. (Foto: YouTube)

En el cumpleaños número 20 de este video de elefantes, YouTube festejó cambiando su logo y acompañándolo con globos y un pastel; sin embargo, no lo fue todo, pues en el cursor que nos permite ver en qué minuto de reproducción nos encontramos también lleva consigo un pastelito y sus velas encendidas.

¿Cuál es el video de YouTube más viejo?

El video más viejo o el primero que se subió a YouTube es "Me at the zoo" y fue publicado el 23 de abril de 2005 por el cofundador de la plataforma, Jawed Karim. Este clip es tan recordado por formar parte de la historia del Internet y cada año en esta fecha vuelve a ser tendencia, tanto que incluso el Zoológico de San Diego, donde fue grabado, tiene un comentario destacado en la publicación de hace 20 años.

"¡Nos sentimos muy honrados de que el primer vídeo de YouTube se haya filmado aquí!", se lee en el comentario del Zoológico de San Diego.

De acuerdo con lo que se sabe sobre este video de paisaje con el que se dio por inaugurado YouTube, fue Yakov Lapitsky, amigo de la segundaria del cofundador, quien tomó la cámara de Karim para grabarlo y hacer historia. Cabe destacar que la descripción que se tiene actualmente es: "Los microplásticos se acumulan en el cerebro humano a un ritmo alarmante", y que se acompaña por un par de videos de la plataforma.

Sin embargo, se sabe que esta frase no siempre estuvo ahí, pues un tema que siempre se ha comentado es que Jawed Karim, solía cambiar la descripción de este video con el fin de criticar medidas que tomaba YouTube, pues se debe de recordar que tan sólo un año después de ser lanzado este sitio, fue comprado por Google.

¿Quién fundó YouTube y quién es el dueño actual?

Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim fueron los encargados de fundar YouTube, una plataforma de videos en línea que se lanzó en 2005, pero en octubre de 2006 Google compró la plataforma por 1.650 millones de dólares, hasta que el 13 de noviembre del mismo año se completó la compra de forma oficial.