La vez que el Papa Francisco consoló a un niño por la muerte de su padre: "Era ateo, ¿está en el cielo?"

La muerte del Papa Francisco ha hecho que las redes sociales estallen con algunos de los momentos que protagonizó en vida y si bien tiene muchos para contar como su encuentro con comediantes en el Vaticano o la vez que regañó a una feligresa, también tiene momentos que se hicieron virales y tocaron el corazón de millones de personas en todo el mundo. Uno de ellos ocurrió en abril de 2018 cuando un niño se acercó para decirle: "Mi padre era ateo, ¿está en el cielo?".

Este encuentro entre el Papa Francisco y un niño de nombre Emanuele se volvió viral por las palabras de consuelo que el pontífice argentino le dio al menor y que también resultaron muy esperanzadoras para todo el mundo. A horas de que el mundo entero entrara en duelo y se prepare para el próximo Cónclave, en redes sociales internautas han revivido este especial momento del que este mes se cumplieron 7 años y la razón es desgarradora.

Todo ocurrió en una visita del pontífice a una iglesia local en Roma, donde hubo un encuentro con muchas personas, entre ellos niños, que se podían acercar a dar una palabras a este representante de la iglesia. Allí, un menor de nombre Emanuele se acercó y frente al micrófono sólo pudo decir: "No puedo". Mientras tanto abrazó a uno de los padres que allí se encontraban, hasta que el Papa intervino con un: "Dímelo al oído".

Tras acercarse al Papa Francisco, el pequeñito rompió en llanto entre los brazos del pontífice. De esta forma, ambos intercambiaron algunas palabras que no se hicieron públicas hasta minutos después con permiso del menor, pero las cámaras recuerdan lo especial que fue este encuentro. Y es que tras la conversación privada, el menor encontró la calma y regresó más tranquilo junto a un par de personas que lo acompañaban.

Papa Francisco consuela a niño tras muerte de su padre ateo: "¿Está en el cielo?

Tras despedirse del menor, el Papa Francisco tomó el micrófono para contar, con permiso previo de Emanuele, que todos los presentes llorarían de esta desgarradora forma cuando se siente un dolor tan grande como el que vivía él. "Lloró por su padre y tuvo el coraje de hacerlo frente a nosotros porque en su corazón hay amor por su padre", reveló el pontífice antes de externar la pregunta que el niño tenía.

"Hace poco tiempo su padre murió, era un ateo. Era un ateo. Pero hizo bautizar a sus cuatro hijos, él era un buen hombre. ¿Está en el cielo mi padre? Qué bueno que un hijo diga de su padre, 'él era bueno'. Hermoso testimonio de ese hombre que ha dado a sus hijos, porque sus hijos pueden decir que era un hombre bueno", dijo.

Durante sus palabras, el Papa Francisco también les hizo saber a los presentes que la fortaleza del fallecido fue heredada en este niño, quien además, "tuvo el coraje de llorar frente a todos nosotros". Así, el hoy difunto Papa Francisco quiso también recordar que este fue uno de los más grandes logros del padre de Emanuele y también reconfortó al menor, asegurando que aunque era ateo, Dios no abandona a sus hijos.

Así lo consoló en su duelo. (Foto: YouTube @vaticanotvspa)

"Ese hombre no era creyente, pero bautizó a su hijos. Él tenía buen corazón y él tiene la duda de que si su padre al no haber sido un creyente, no está en el cielo. Quien dice quién va al cielo es Dios, ¿pero cómo es el corazón de Dios frente a un padre así?, ¿cómo es?, ¿cómo les parece?", dijo el Papa. Allí mismo preguntó a los presentes si creen que Dios habría sido capaz de dejar lejos a un hombre que aún sin fe bautizó a sus hijos y la respuesta de todos, fue no.