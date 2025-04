La Inteligencia Artificial quedó en el pasado: cómo se vería realmente la hermosísima Ruby Hoshino de ‘Oshi no Ko’, gracias a la magia del cosplay

"Oshi no Ko" es un manga japonés que ha capturado rápidamente la atención de los fanáticos del anime y la cultura pop desde su debut en 2020. Creado por Aka Akasaka, el mismo autor detrás de "Kaguya-sama: Love is War", y con ilustraciones de Mengo Yokoyari, "Oshi no Ko" es una historia que mezcla drama, misterio y la industria del entretenimiento.

La trama sigue a un grupo de personajes involucrados en el mundo del idolismo y el espectáculo, especialmente centrado en los altibajos de la vida de las estrellas de la música y el cine, con una serie de giros impactantes y temas profundos que exploran la fama, la identidad y la manipulación. La serie ha sido muy elogiada por su enfoque único y su capacidad de capturar las complejidades emocionales de sus personajes, convirtiéndola en un éxito tanto en manga como en anime.

Dentro de sus personajes nos encontramos con Ruby Hoshino a quien el cosplay nos ha mostrado cómo sería si fuera real.

Así se vería Ruby Hoshino según el cosplay

La cosplayer @sakurakikii nos ha mostrado por medio de su página de Instagram, una representación de Ruby Hoshino quien es una joven idol que está dispuesta a seguir el legado de su madre Ai.

En este cosplay podemos ver el uniforme que uso la Ruby adolescente. El mismo se compone de una falda gris, un jersey negro, una camisa blanca decorada con un lazo rosa y una chaqueta color azul.

