¡Justo en el corazón! Los Teletubbies están de regreso y podrían desbancar a los Labubu | VIDEO

“Sobre las colinas en un lejano lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Teletubbies!”, así comenzaba este programa infantil británico que llegó a otras partes del mundo, como México. Numerosos niños que ahora son adultos crecieron de la mano de estos personajes infantiles que regresaron como juguetes y ya son tendencia en redes sociales.

Usuarios de Instagram y TikTok no han dudado en compartir sus hallazgos, asegurando que es el regreso de los Teletubbies. Por su boom, se especula que podrían sustituir a los Labubu, que son otros juguetes que están en tendencia y, a su vez, opacaron a los Ternurines.

La generadora de contenido Pamela Moreno viajó a Seúl, en Corea del Sur, y esto le permitió dar con los muñecos de los Teletubbies. En su cuenta de Instagram (@pamela.moreno) publicó un video con el que dio a conocer la noticia que tiene fascinados a los fans de los personajes infantiles.

“En Pop Mart de Seúl, en Corea del Sur, estaba buscando Labubu para una amiga y me encontré estas mystery o blind boxes de Teletubbies y, como una superfan, las tuve que comprar; entonces, ¡vamos a abrirlas a ver si me salió el Po rosita que me encanta!”, escribió la influencer en la publicación en Instagram.