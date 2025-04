Inteligencia Artificial vs Cosplay: cuál es la versión más linda de Shirahoshi de One Piece

One Piece continúa coronándose como la serie manga más vendida de la historia, con más de 25 años de publicación. Pero no son sólo números, sino que tiene mucho que ver su popularidad gracias a los personajes que han encantado al público, no sólo los buenos sino también los malos.

En este caso nos vamos a centrar en la princesa Shirahoshi, que es también conocida como la princesa Sirena. La inteligencia artificial y el cosplay nos han traído sus mejores versiones de la hija del rey Neptune.

Esta es una sirena hermosa.

Fuente: Archivo

¿Cuál es la mejor versión de Shirahoshi?

Shirahoshi tuvo su primera aparición en el capítulo 497 del manga y el episodio 391 del anime. Es una de las amigas más íntimas de Monkey D. Luffy, el absoluto protagonista de la obra de Oda que ansía convertirse en el nuevo Rey de los Piratas tras el mensaje que mandó Gol D.

Como podemos ver en las imágenes generadas con Inteligencia Artificial, la Princess Shirahoshi luce una belleza imponente, con ciertas características que no le hacen perder la esencia de como la conocimos en One Piece. Sin embargo, esta tecnología ha agigantado ciertas cualidades físicas del personaje que, en su tradicional vestimenta, le permite traspasar la pantalla.

Esta es la versión de la IA.

Fuente: Archivo

La usuaria de Reddit @petra-fyed nos ha mostrado una gran representación de este personaje. La cosplayer ha mantenido los detalles como lo son su cabello rosado con un peinado extravagante.

Esta es la versión del cosplay.

Fuente: Archivo

En cuanto al vestuario observamos que tiene un corpiño blanco y con su cola de color rojo. Para complementar el cosplay vemos que está dentro de una piscina.

