La caída de un meteorito en CDMX dejó los MEMES más divertidos HOY 16 de abril

Durante las primeras horas de hoy 16 de abril se registró en Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) la caída de un cuerpo celeste y, según los primeros reportes, se habría tratado de un meteorito o un bólido. El acontecimiento astronómico alarmó a numerosos habitantes debido al estruendo con el que se presentó, mientras dejaba un destello en el cielo.

Después del suceso astronómico que se registró entre las 3:30 y 3:45 de la madrugada, usuarios de redes sociales publicaron sus reacciones mediante las que aseguraron que escucharon una explosión que incluso activó alarmas de vehículos y sacudió ventanas. El Sismo Alerta Mexicana confirmó en su perfil en Twitter (@Sismoalertamex) que registró una actividad, pero luego descartó que se tratara de un movimiento telúrico.

En tanto, algunos usuarios de X, nombre que ahora recibe Twitter, también publicaron memes para tomar la situación con sentido del humor. Por esta razón, la posible caída de un meteorito es tendencia en esta plataforma social.

La madrugada de hoy 14 de abril se reportó la caída de un cuerpo celeste. Foto: Twitter @

elsenordelosmms.

El suceso astronómico se reportó en CDMX y Edomex. Foto: Twitter

@mvdiaz74.

Una cibernauta escribió “el meteorito viendo cómo cayó en México y aquí hacemos memes en vez de asustarnos”, mientras que otros usuarios de X publicaron lo siguiente: “Meteorito. Benditos los qué duermen como troncos, ¡no se enteran de nada! Ahora no puedo dormir” y “si un meteorito no es motivo suficiente para hablarle a tu ex, entonces no sé qué señal esperas”.

Tras la caída del cuerpo celeste, usuarios publicaron memes en X.Foto: Twitter @NumEuri.

De acuerdo con expertos, no cayó un meteorito, sino un bólido. Foto Twitter @economistfifas.

Los bólidos son meteoros que se desintegra en la atmósfera.

Foto: Twitter @elsenordelosmms.

Diferencias entre un meteorito y un bólido

Expertos en sucesos astronómicos informaron que el cuerpo celeste que cayó esta madrugada no es un meteorito, sino un bólido. La Fundación descubre comparte las diferencias entre estos para diferenciarlos, ya que el primero (meteorito) es definido como un fragmento de roca que llega a la tierra, mientras que el segundo (bólido) es un meteoro que se desintegra en la atmósfera.

“Cuando los meteoroides entran en contacto con la atmósfera, se calientan y producen esa estela luminosa que denominamos meteoro o estrella fugaz. Cuando esas estelas son más luminosas que el planeta Venus se denominan bólidos o bolas de fuego”, precisa la Fundación descubre.

Cuál es el origen de los meteoritos

Además, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica en un artículo que los asteroides y meteoritos guardan vínculo porque los segundos provienen de los primeros. Esto se debe a que “un asteroide es un pequeño objeto rocoso que orbita alrededor del sol”, mientras que “un meteoro es lo que le sucede a una pequeña parte de un asteroide o un cometa, llamado meteoroide, cuando arde al entrar en la atmósfera terrestre”.