Esto es lo que debes decirle a ChatGPT para que te dé tu perfil psicológico

ChatGPT puede darte un perfil psicológico si se lo pides, pero ¿sabes cómo hacerlo? Así como lo lees, la app de Inteligencia Artificial puede darte un perfil orientativo, con fortalezas, áreas de mejora y estilos de personalidad y en caso de que lo desees, también puede profundizar en cualquier área que quieras como relaciones, autoestima, profesión y sueños personales.

La plataforma de Inteligencia Artificial se ha convertido en un gran aliado tecnológico para ayudarnos a resolver dudas sobre prácticamente cualquier cosa, incluso aquellas que tengan que ver con la psicología y aunque nunca reemplazará la opinión de un experto, puedes encontrar respuestas rápidas que te ayuden a orientarte si estás pasando por un momento complicado o simplemente si quieres saber más sobre ti desde una perspectiva psicológica.

Si estás pasando por una situación emocional complicada lo mejor es que te acerques con un profesional de la salud mental para que te atienda personalmente. Pero tampoco temas usar la aplicación de Inteligencia Artificial porque puede ayudarte mucho e incluso ser muy específica sobre tus áreas de mejora.

Esta herramienta es muy útil cuando quieres saber algo de manera fácil y rápida, solo tienes que ser descriptivo y detallista, con eso la aplicación sabrá qué hacer. Recuerda que de acuerdo con las políticas de privacidad de ChatGPT no comparte la información que le brindas, sin embargo, sugiere ser cuidadoso a la hora de dar datos exactos como direcciones, números de teléfono o cuentas bancarias.

Esta herramienta es muy útil cuando quieres saber algo de manera fácil y rápida, solo tienes que ser descriptivo y detallista | Foto: Freepik

¿Cómo pedirle a ChatGPT mi perfil psicológico?

Antes que nada debes iniciar sesión en la ChatGPT, ya sea en la aplicación móvil o a través de su sitio web. Después escribe "quiero que me des mi perfil psicológico". Inmediatamente después te pedirá algunos datos para que pueda armar un perfil psicológico lo más completo posible. No hace falta que le cuentes nada que no quieras, pero mientras más abierto seas, más preciso será el perfil.

Será necesario que respondas a algunas preguntas básicas como tu edad, ocupación y nivel educativo. También deberás ahondar en temas sobre tu estilo de pensamiento, relaciones sociales, manejo emocional, motivaciones y auto percepción. Con esas bases podrá darte un perfil psicológico orientativo, así como un resumen de ti y si quieres puede profundizar en cualquier área.

Será necesario que respondas a algunas preguntas básicas como tu edad, ocupación y nivel educativo | Foto: Freepik

Así puedes pedirle a ChatGPT un análisis de tu personalidad

ChatGPT puede hacer prácticamente lo que le pidas y si ya le compartiste información para tu perfil psicológico, también puedes decirle que haga un análisis de tu personalidad. Esta información será muy interesante para ti, porque te hará saber fortalezas y áreas de oportunidad que no sabías que tenías y lo mejor aún es que puede decirte qué acciones podrías cambiar o mejorar para sentirte en paz contigo o en algún área de tu vida en la que sientes que estás teniendo problemas y no sabes por qué.