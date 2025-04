Cómo lucía realmente la bella Yamato de One Piece en su boceto original de Eiichiro Oda

One Piece continúa coronándose como la serie manga más vendida de la historia, con más de 25 años de publicación. Pero no son sólo números, sino que tiene mucho que ver su popularidad gracias a los personajes que han encantado al público, no sólo los buenos sino también los malos, como es el caso de Yamato.

Yamato es hijo del emperador Kaidou y quién aparece durante la saga de Wano, es conocida también como Princesa Oni. Entrenada, desde joven, para ser la heredera, desarrolla una admiración profunda por el samurái Kozuki Oden y quién, tras su muerte, decide hacerse pasar por él, adoptando sus modales y su estilo de pelea.

Yamato de 'One Piece'

One Piece es un manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda y narra las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, recorriendo el mar para encontrar el legendario tesoro “One Piece”, para convertirse en el Rey de los Piratas. Este tesoro, es el más codiciado por los piratas, porque quien lo obtenga cambiara el mundo.

La historia de Yamato

Después de conocer a Monkey D. Luffy, Yamato se une a la Alianza Ninja-Pirata-Mink-Samurái, para derrota a Kaido y sus piratas. Yamato comúnmente utiliza ropas características de Japón que recuerdan a las prendas de una miko (sacerdotisa japonesa), es alta, tiene una larga melena blanca con mechones azulados, además de dos enormes cuernos rojos que sobresalen de su cabeza.

Boceto de Yamato

Eiichiro Oda, en un principio no lo pensaba así o lo imaginaba diferente según sus primeros bocetos para Yamato, pero siempre estuvieron presente los caracteristicos cuernos de demonio. Lo que más llama la atención, es que nos recuerda a otro personaje, a Jinbe. Además, se dice que nunca estuvo pensado para Yamato y que en realidad se trataría de otro personaje.

Por eso es que esta serie logra seguir siendo de las más populares, conquistando a los fans, con personajes súper queribles, donde son solo los protagonistas son los favoritos, sino hasta los secundarios y villanos se han ganado el corazón de los fans.

SEGUI LEYENDO:

Cómo se vería la hermosa York de ‘One Piece’ en una versión hiperrealista, gracias a la magia de la Inteligencia Artificial

Cómo luciría la versión hiperrealista de la preciosa Black Maria de ‘One Piece’, gracias a la magia de la Inteligencia Artificial