Perrita protagoniza sesión de fotos con temática de Winnie Pooh y enternece en redes sociales | VIDEO

“‘La señorita ‘Eeyore’ (‘Einstein’) sabía exactamente lo que hacía frente a la cámara”, es como se difundieron en redes sociales las imágenes de una perrita que protagonizó una sesión de fotos con temática de Winnie Pooh. Las instantáneas captaron la atención de usuarios, quienes elogiaron a la can que es parte de una manada de ocho perritos.

El set de las fotos incluyó El bosque de los 100 acres, que es el lugar ficticio donde se desarrolla la historia de Winnie Pooh, quien vive aventuras con sus amigos, Tigger, Puerquito, Ígor, Conejo, Búho, Rito, Cangu y Christopher Robin. Igual se colocaron peluches de estos personajes, de modo que la perrita quedó al centro de ellos.

Para estar acorde a la sesión de fotos, la perrita portó un paliacate de mezclilla con lunares blancos y un moño blanco con detalles lila, colores que contrastan con su pelaje negro y gris, así como con sus ojos cafés. Su “mamá”, la generadora de contenido Yuna Bugs, compartió una de las fotos en una historia de Instagram que incluye la leyenda “mi ‘Eeyore’”.

Las fotos al estilo Winnie Pooh de la perrita fueron capturadas por el equipo del estudio Capture that Pooch Pet Photography, situado en El Paso, Texas, Estados Unidos. Vía Instagram, el equipo de trabajo del estudio no sólo nombró a la can como “La señorita “Eeyore”, sino que también la elogió, indicando que “despertaba miradas, descaro y la dosis justa de naturalidad. Totalmente natural”.

La perrita “Einstein” enamoró con la sesión de fotos al estilo Winnie Pooh que protagonizó. Fotos: Instagram Capture that Pooch Pet Photography.

Ella es “Einstein”, la perrita influencer que lidera una manada de ocho perros salchicha

El nombre de la perrita es “Einstein” y es una estrella en redes sociales porque lidera una manada de ocho perros de la raza salchicha, quienes son sus hermanos. Sus historias son compartidas por su madre a través de la cuenta de Instagram The Weens (@yunabugs) que suma 1.5 millones de seguidores.

“Einstein” es conocida por su facilidad para posar frente a la cámara, además de que siempre está atenta a cuando la graban, lanzando su “mirada de lado”. Tanto Yuna Bugs como los fans de la can destacan esto, así como el hecho de que no le gusta que le pongan ropa, pero aún así la consideran una “diva” debido a su personalidad extrovertida.

“Einstein” es la líder de una manda de ocho perros salchicha. Fotos: Instagram @yunabugs.

“Einstein” enamora en su versión de Winnie Pooh

Al ser una estrella en redes sociales, las fotos con temática de Winnie Pooh de la perrita “Einstein” suman numerosos comentarios, como los siguientes: “‘E’, eres absolutamente adorable y preciosa”, “‘Einstein’ es tan tierna”, “miren nuestra chica ‘E’”, “ella es adorable” y “su barriguita”.