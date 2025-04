PANORAMA presenta a Sebastián Rulli y sus dos décadas en las pantallas de México

Sebastián Rulli platicó con PANORAMA para recordar mucho de lo que ha logrado en estas dos décadas viviendo en México. Primero, nos platicó sobre su amor por la actuación, luego recordó a sus personajes más icónicos y, por supuesto, pasó por su reciente éxito en "El extraño retorno de Diana Salazar", producción donde comparte protagónico a lado de su pareja, Angelique Boyer.

"La actuación me encontró, conecté con esta pasión de estar arriba del escenario, era un hobby que me apasionaba y la vida me fue llevando. Por suerte, sigo aquí", expresó Sebastián Rulli en entrevista para PANORAMA de El Heraldo de México.