¿Cómo hacer humano a mi perro en ChatGPT? Súmate al nuevo trend de mascotas en TikTok

¿Alguna vez te has preguntado cómo luciría tu mascota si fuera humano? Probablemente no, porque todos los que tenemos perros, gatos o cualquier otro animal de compañía adoramos sus caritas tiernas, su pelaje o plumas, en caso de quienes tienen aves, y además estamos muy acostumbrados a ellos. Sin embargo, esta pregunta se ha hecho extremadamente viral en TikTok y creadores de contenido no se quedaron con la duda, ¡y ya le preguntaron a ChatGPT!

En TikTok se ha hecho un nuevo trend en el que jóvenes le preguntaron a ChatGPT cómo se verían sus mascotas si en lugar de su especie, fueran personas y el resultado en formato de imagen se ha hecho extremadamente viral en la plataforma de videos. Los videos de tiktokers ya acumulan millones de visitas y han dejado todo tipo de comentarios, pues si algo hay que saber es que para muchos se trata de algo un tanto macabro, especialmente por los rasgos que la IA les está dando al transformarlos a humanos.

Así que si tú también quieres sumarte a este trend viral, guardarlo para ti o compartirlo en un clip viral de la plataforma china, aquí te contamos cómo puedes lograrlo, ya que únicamente necesitas entrar a OpenAI y pedirle a la Inteligencia Artificial qué es lo que quieres ver, aunque eso sí, deberás de anexar una foto de tu mascota para que puedas tener su versión humano. ¿Te sumas al trend más viral del momento?

En El Heraldo de México te compartimos el paso a paso para que también obtengas una imagen realista de tu mascota convertida en persona, ¡y tengas un rato de diversión! Algo que tienes que saber es que los resultados han sorprendido en TikTok ya que el resultado mantiene algunos de los rasgos de las mascotas y las deja en en persona ficticia. Esto mismo ha llevado a que se genere un debate en redes, por quienes aseguran que el trend resulta hasta macabro.

Este es el trend más viral del momento; te decimos cómo hacerlo. (Foto: Pexels y ChatGPT)

¿Cómo hago mi foto de perro a humano?

El tutorial para hacer humano a tu perro, gato, conejo o cualquier otra mascota es muy fácil, pero tienes que saber que es indispensable el uso de la IA para obtener los resultados. Así que si todavía no tienes una cuenta en ChatGPT, lo primero que tendrás que hacer es crear un perfil, pues en la versión de prueba no es posible anexar fotos u otros archivos, y al menos tendrás que subir una imagen de tu animal de compañía para saber cómo se vería si fuera una persona.

Aquí te compartimos el tutorial para que lo hagas tú mismo:

Abre ChatGPT. Pídele a OpenAI que te ayude a crear una imagen. Aquí es importante que seas específico, así que te recomendamos copiar y pegar el siguiente mensaje, aunque tú también puedes añadir descripciones de elementos que te gustaría añadir a la imagen: "Ayúdame a crear una imagen realista de mi perro, quiero saber cómo se vería si fuera humano". Si eres muy breve y únicamente eliges el mensaje anterior, ChatGPT te dará algunas otras ideas de elementos que también se pueden ver reflejados en la foto final. Algunos elementos extra que puedes agregar es la edad de tu mascota, su género, cómo te gustaría que esté vestido, el ambiente en el que quieres verlo reflejado, por ejemplo en su cama, en una oficina o con sus juguetes. Inserta la foto de tu mascota y listo. La IA tardará unos minutos en tener lista la imagen, según la cantidad de elementos que necesites. Finalmente abre TikTok (opcional) para mostrarle al mundo cómo se vería tu perro si fuera humano. No olvides mostrar la foto original y la creada con ChatGPT.

Este es uno de los casos virales de TikTok. (Foto: TikTok @fffabiola_)

Trend ChatGPT mascotas a humano causa debate en TikTok

En Tiktok se ha hecho viral un nuevo trend que consiste en mostrar a los perros, gatos o cualquier mascota en su versión humana; si bien para algunos ha resultado algo tierno, para muchos más se ha convertido en un trend polémico y hasta macabro al ver humanizados a los animales, pues en redes se les está colocando también en espacios como la casa u oficina y en actividades que no son las de su especie.

"No le pidan a ChatGPT la versión humana de su perro", se lee en un TikTok viral en el que se incluye la foto de un pug anciano y descansando mientras toma el sol, mientras que en su versión realista de humano aparece una señora sentada en el piso y visiblemente cansada. Este y otros videos virales han dejado comentarios como: