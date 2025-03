El Cosplay es cosa de abuelas: cómo luciría la hermosa Momo Yaoyorozu de ‘My Hero Academia’ en la vida real, gracias a l

My Hero Academia es una popular serie de manga y anime creada por Kohei Horikoshi que se desarrolla en un mundo donde casi todos los seres humanos nacen con superpoderes conocidos como "Quirks". La historia sigue a Izuku Midoriya, un joven sin habilidades especiales, que sueña con convertirse en un héroe. Tras un encuentro con su ídolo All Might, el héroe más grande de todos, recibe el poder de este y se embarca en una emocionante travesía en la U.A. High School, una institución dedicada a formar a los próximos héroes de la sociedad. La serie ha cautivado a los fanáticos con su narrativa profunda, personajes entrañables y una exploración fascinante de la ética de los héroes y villanos.

My Hero Academia. Fuente: Archivo

Momo Yaoyorozu es uno de los personajes más destacados de My Hero Academia. Estudiante de la U.A. High School, es conocida por su extraordinario Quirk, "Creation", que le permite producir cualquier objeto que conozca a partir de su cuerpo. Su habilidad la convierte en una de las estudiantes más inteligentes y poderosas, capaz de analizar rápidamente las situaciones y crear herramientas estratégicas en combate. Momo se caracteriza por su gran sentido de responsabilidad, liderazgo y su personalidad tranquila y calculadora. Además, su apariencia elegante, con su cabello largo y oscuro recogido en una coleta, la hace fácilmente reconocible. A lo largo de la serie, Momo demuestra ser una heroína talentosa, confiable y muy respetada por sus compañeros.

Momo Yaoyorozu. Fuente: Archivo

CÓMO LUCIRÍA MOMO YAOYOROZU EN LA VIDA REAL GRACIAS A LA MAGIA DE LA IA

A través de Instagram, el usuario Mysmartarts compartió una imagen sorprendente de Momo Yaoyorozu, a la que le dio un toque único y bastante especial utilizando inteligencia artificial. El resultado ha dejado a muchos asombrados, ya que la IA logró capturar la esencia del personaje, pero con una interpretación que resalta sus detalles más característicos. Se puede ver cómo su cabello negro, peinado en una coleta y con un mechón que cae a un lado de su rostro, se mantiene fiel al estilo original.

Sin embargo, lo que realmente destaca en la imagen son sus ojos, que han sido recreados con una intensidad y profundidad impresionantes, capaces de cautivar a quien los mire, hasta a los propios enemigos. Este rediseño de Momo a través de la IA es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede aportar una nueva perspectiva visual a los personajes más queridos de la cultura pop.

Versión "real" de Momo Yaoyorozu según la IA. Fuente: Archivo

SIGUE LEYENDO:

Inteligencia Artificial vs Cosplay: cuál es la versión más hermosa de Momo Ayase de ‘Dandadan’

La Inteligencia Artificial quedó en el pasado: cómo se vería Faye Valentine de ‘Cowboy Bepop’ en la vida real estilo cosplay