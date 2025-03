El Cosplay es cosa de abuelas: cómo luciría la hermosa Seika de ‘Los Caballeros del Zodíaco’ en la vida real, gracias a

"Los Caballeros del Zodiaco" (también conocido como Saint Seiya) es un popular anime y manga creado por Masami Kurumada, que debutó en 1986. La historia sigue a un grupo de jóvenes guerreros conocidos como los Caballeros, quienes luchan en nombre de la diosa Atenea para proteger la Tierra de las fuerzas malignas. Cada Caballero está asociado con un signo del zodiaco y posee una armadura mística llamada "Cloth", que representa un animal o figura mitológica relacionada con su signo. La serie se ha convertido en un ícono de la cultura pop, con múltiples adaptaciones, películas y secuelas que siguen cautivando a generaciones de fanáticos alrededor del mundo.

Los Caballeros del Zodiaco. Fuente: Archivo

Seika es la hermana mayor de Seiya, el protagonista principal, y aunque en la historia original no tiene mucha relevancia, su rol es bastante importante en el manga de Saint Seiya Next Dimension. En la historia de Next Dimension, Seika es presentada como una joven que fue separada de Seiya cuando eran niños. En el relato, ella se encuentra en una situación de peligro, y su vida está conectada con eventos de gran importancia dentro del universo de Saint Seiya.

Seika. Fuente: Archivo

ASÍ LUCIRÍA SEIKA EN LA VIDA REAL GRACIAS A LA MAGIA DE LA IA

En su canal de YouTube, Passion Dimension, un reconocido creador de contenido, ha dado rienda suelta a su creatividad al utilizar inteligencia artificial para representar a algunos de los personajes más amados de Los Caballeros del Zodiaco en una versión humanoide. Utilizando descripciones detalladas y basándose en los rasgos más característicos de cada uno, el creador ha logrado recrear visualmente cómo serían estos caballeros en la vida real.

En particular, la representación de Seika muestra cómo la IA puede transformar sus habilidades camuflaje y su naturaleza misteriosa en una figura más tangible, manteniendo la esencia del personaje pero con un giro moderno y único. Esta reinterpretación de los Caballeros ha sido un éxito entre los fans, quienes disfrutan de la mezcla de nostalgia y tecnología.

Seika "real" según la IA. Fuente: Archivo

