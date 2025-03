Avengers Doomsday deja los mejores MEMES tras anunciar lista de actores que protagonizarán la película

Hace unos instantes Marvel Studios anunció que la nueva película de la saga Avengers está en producción, por lo que aprovecharon para anunciar al elenco, pero algo que no les agradó a los fans fue que la actriz Elizabeth Olsen no aparece en el reparto. La noticia ha generado una ola de memes en X donde internautas exigen que regrese en su personaje de la Bruja Escarlata.

Por otro lado, los internautas han mostrado su sorpresa después de que el actor mexicano Tenoch Huerta, quien ha sido anunciado como parte del elenco de la película que llevará por nombre Avengers Doomsday. Ambas situaciones desataron la creatividad de internautas, quienes lanzaron decenas de memes mostrando su inconformidad.

La aparición de Tenoch Huerta, quien interpretó a Namor en Pantera Negra: Wakanda por siempre ha generado reacciones agridulces por parte de espectadores debido a que su integridad quedó manchada tras denuncias de abuso sexual. Mientras que Elizabeth fue uno de los personajes más queridos en la saga.

Por ahora no se han anunciado más detalles de Avengers Doomsday más que el elenco, sin embargo esa información causó furor en redes sociales, pues los espectadores ya esperan con ansias que se anuncie la fecha en que la cinta número cinco se estrenará en cines. La última película de Avengers llegó a las salas en 2019 y se espera que la nueva entrega llegue a la pantalla grande en 2026.

Internautas bromearon con el nombre de las sillas, pues de esa forma, Marvel anunció al elenco | Foto: X

Los mejores MEMES tras anunciar lista de actores que protagonizarán la película

La creatividad de internautas en redes sociales desborda cuando quieren hablar de una situación que les molesta o que simplemente le quieren sacar el lado divertido, Esta vez Avengers Doomsday se ganó los memes de esta mañana al conocer al elenco completo donde sorprendieron al anunciar al actor Tenoch Huerta pero excluyeron a Elizabeth Olsen.

Y aunque la Bruja Escarlata se ganó el cariño de los espectadores, Elizabeth declaró hace un tiempo que no participaría en las próximas películas del Universo Cinematográfico de Marvel. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Olsen mencionó que no estaría en Londres para el rodaje de estas películas, ya que tenía compromisos en Estados Unidos para filmar un nuevo piloto para FX titulado "Seven Sisters".

The Marvel admin releasing all the names for #AvengersDoomsday pic.twitter.com/ELVrvSMmYC — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) March 26, 2025

Karla Sofía Gascón will return as Emilia Pérez in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/oZznilPr6j — zoë rose bryant (@zoerosebryant) March 26, 2025

Los internautas están muy molestos con el hecho de que Elizabeth Olsen no esté dentro del reparto | Foto: X

Avengers Doomsday reparto