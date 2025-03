Streamer revive el famoso videojuego Guitar Hero 3 con un combo especial al 200% | VIDEO

El famoso videojuego llamado "Guitar Hero 3: Legends of Rock", se consolidó como uno de los títulos más emblemáticos dentro de la saga Guitar Hero y fue un juego que mantuvo su característico control en forma de guitarra, que permitía a los jugadores sentir como verdaderos guitarristas al simular la pulsación de notas en una pantalla. A lo largo de su modo carrera, los jugadores podían enfrentarse a desafiante rivales, desbloqueando nuevos temas, guitarras y personajes a medida que progresaban.

Además, Guitar Hero 3 introdujo un modo multijugador competitivo y cooperativo, lo que fomentó una experiencia más social. Con una jugabilidad adictiva, gráficos mejorados y una banda sonora de lujo, el título no solo atrajo a los fanáticos del género musical, sino que también dejó una huella en la historia de los videojuegos como uno de los mejores títulos de música interactiva.

Pero algunos de los más devotos jugadores de este popular juego de los 2000’s, aún siguen participando en grandes torneos internacionales o simplemente distribuyen sus largar horas frente al monitor vía streaming, para demostrar lo que pueden lograr con varias momentos de dedicación.

Tal es el caso de streamer de Argentina, que logró impactar a todos sus seguidores y usuarios de redes sociales con un logro perfecto en una de las canciones más difíciles del videojuego, "Through the Fire and Flames" de DragonForce, la cual aparte al final del modo historia y puede jugarse de manera abierta una vez desbloqueada.

El creador de contenido no podía creer que por fin pudiera lograr la hazaña Foto: X

Streamer logra hazaña histórica en Guitar Hero 3

Fue el streamer CarnyJared quien consiguió un “full combo” en su ejecución de la icónica canción, pero destaca más el hecho de que esta misma tuviera una velocidad del 200 por ciento, lo que hace más grande su hazaña.

Estoy infinitamente agradecido con todos los que me han apoyado en esta locura. Tengo los mejores seguidores en Twitch y YouTube. Pasamos incontables horas analizando las mismas tres mil 722 notas, buscando cualquier manera de tocarlas de forma más eficiente. De alguna manera funcionó, y de alguna manera puedo sentarme frente a esta computadora, que ustedes mismos me han ayudado a conseguir, , expresó CarnyJared en un video que se ha viralizado en redes sociales.

Las estadísticas en pantalla durante el intento final muestran que CarnyJared había superado el primer puente de la canción en casi dos mil ocasiones, el segundo en 662 intentos y la sección del solo en apenas 227 oportunidades. Este FC al 200 por ciento de velocidad marca apenas la cuarta vez en que logra superar la sección del solo con éxito.

En su mensaje de agradecimiento, el streamer destacó el apoyo incondicional de su comunidad y su familia.

Me siento bendecido cada día al despertar y saber que tengo comida en la cocina y un lugar donde dormir gracias a este increíble grupo de personas. Mi familia no solo me ha apoyado toda mi vida, sino que siguieron de cerca todo este proceso, en mis momentos más bajos y en los más altos. Este es un momento que viviré para siempre”, dijo CarnyJared.