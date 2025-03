Gangnam Style masivo frente a la Catedral de Hermosillo se hace VIRAL, llegaron botargas del Dr. Simi | VIDEO

La canción "Gangnam Style" es una de las más icónicas que tenemos en la historia y probablemente una de las más virales que además ayudó a que el K-pop rompiera fronteras y saliera a todo el mundo con hechos históricos; si bien este éxito fue estrenado un 15 de julio de 2012, a más de una década de su existencia sigue colocándose como uno de los más icónicas incluso en nuestro país. Tanto así que en pleno 2025 volvió a dar de qué hablar en nuestro país, para ser más específicos, en Hermosillo, Sonora.

A través de redes sociales lo que inició como una convocatoria en tono de broma, se volvió realidad al ver a decenas de personas reuniéndose en la Plaza Zaragoza para escuchar, cantar y bailar este icónico tema de PSY, pero en una noche que se volvió todavía más nsotálgica con un vistazo al pasado en el que también se recordaron algunas canciones que sonaron por la década del 2010. Como era de esperarse, los videos de cómo se vivió este reencuentro se volvieron virales en redes sociales.

Uno de los clips más virales del momento fue compartido por TikTok donde se ve la plaza frente a la Catedral de Hermosillo a un enorme grupo de personas bailando el baile que PSY inició con el "Gangnam Style", un gran grupo de ciudadanos se dio cita en la Plaza Zaragoza para comenzar a bailar el tema y lo más impactante fue cuando al evento se sumaron botargas del Dr. Simi, de dinosaurios, ajolotes, unicornios y hasta de un Pikachú de Pókemon.

Este evento inició en redes sociales gracias a un joven estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, quien hizo un llamado a revivir esta y otras canciones icónicas que fueron virales en su momento, como es el caso del "Harlem Shake" en el que había que hacer un baile divertido acompañado por disfraces. Para ello, se dieron cita en el lugar al atardecer y una vez que se reunió un buen número de personas, comenzó la diversión.

Como y ate contábamos, la iniciativa inició en redes sociales y ante lo viral, el evento acaparó toda la atención de México; si bien es cierto que el baile masivo se realizó el pasado viernes 28 de febrero, en plataformas como TikTok a penas comienzan a viralizarse los momentos en vivo de este encuentro.

"No fue ninguna broma, el Gangam Style masivo en la catedral fue un evento que quedará para la historia de nuestra ciudad y esto fue un poco de lo que pasó, para los que se lo perdieron", escribió en Tiktok el usuario Alonso Yocupicio mostrando el resultado del baile.

Hermosillo revive el "Gangam Style" frente a la Catedral con evento viral

El encuentro que inició con una publicación en Facebook acumuló, según reportes de medios locales, a al menos mil personas frente a la Catedral de Hermosillo, donde se bailó, cantó y disfrutó con este tema viral; sin embargo, no todo terminó aquí, ya que esta historia, se convirtió también en una de las favoritas del año que dejó todo tipo de comentarios y anécdotas para el futuro.

"Hermosillo es la ciudad más random del mundo", "no todos los que vivimos en Hermosillo somos así raza", "me encanta que es algo sano, sin borrachera ni nada sexualizado", "ojalá se vuelva a repetir", "orgulloso de vivir en Hermosillo", "esto fue hace 10 años?", "no pude ir y me pelie en Facebook con los doñitos" y "por qué no me invitaron", son algunos de los comentarios que se leen en la red.