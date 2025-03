Horóscopo de Luna de Sangre: tu suerte cambiará el 14 de marzo, gracias al eclipse

Se acerca la Luna de Sangre y con ella llega una racha de buena suerte para algunos signos del zodiaco; lee aquí quienes son los afortunados que podrían disfrutar de una racha de éxito, dinero y amor en los próximos, días. La astróloga mas famosa de España, Esperanza Gracia nos revela todo lo que queremos saber de los astros y su relación con nosotros mismos, nos advierte que para tener el éxito que deseamos debemos dejar de lado la tristeza que nos rodea.

Esperanza Gracia tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para los signos del zodiaco. Nos adelanta lo que viene para la Luna de Sangre y cómo nos beneficiará su energía, pues no es un secreto que el movimiento lunar tiene gran relación con la vida en la Tierra, de ahí que la astrología se ha dedicado a estudiar, durante décadas ese vínculo.

Consulta quiénes tendrán más éxito esta semana. Foto: Pixabay

Luna de Sangre: 6 signos a los que les dará suerte el eclipse de marzo

Vamos camino al eclipse de Luna el día 14 de marzo, también conocido como Luna de Sangre, lo que hará que la energía marque nuevos comienzos para los signos del zodiaco. Es el momento de sacudirse la tristeza y los inconvenientes, y comenzar de nuevo. Con Venus en Acuario valoraremos mucho la libertad y la independencia en nuestras relaciones.

VIRGO

Puede que te plantees dar otro rumbo a tu vida, y el Cosmos está de tu parte para que te lances y persigas lo que quieres. La Luna de Sangre te armoniza y puede traerte algo nuevo y distinto que te compense de los momentos difíciles que has pasado.

LEO

Tendrás que actuar con tacto para hacer frente a una situación que te resulta complicada. Una actitud dialogante será lo más inteligente. Después de los bloqueos y retrasos, la regeneradora energía del eclipse de luna puede poner en marcha lo que te interesa.

LIBRA

Con Marte y Venus muy bien aspectados, tendrás la energía y el entusiasmo que necesitas para realizar alguno de tus deseos y poner en marcha tus iniciativas. La Luna de Sangre puede traerte una buena noticia relacionada con el trabajo y una mejora en tu situación.

GÉMINIS

Necesitas liberarte de presiones y compromisos innecesarios que te desgastan. Sé coherente con lo que piensas y asume que tu forma de actuar no les gustará a todos, pero es la que tú has elegido. Algo que te preocupa puede solucionarse estos días.

TAURO

Tienes muchas responsabilidades que te están pasando factura. No puedes llegar a todo. Sal, diviértete, haz aquellas cosas que te gustan y te sentirás genial. Se te ocurrirán buenas ideas para mejorar tu economía. Esta Luna de Sangre puede traerte nuevos amigos.

ARIES

Estrenamos un mes nuevo y quizás sientas la necesidad de dar un cambio a tu vida. Es el momento de rodearte de gente que esté en tu misma onda y que te aporte cosas positivas. El eclipse de Luna te invita a reflexionar y a madurar bien tus planes antes de ponerlos en marcha. La suerte está de tu lado. Foto: Pixabay

PISCIS

Muchas felicidades, estás atravesando un momento espectacular con el Sol y Marte del lado de tu signo, estás exultante y podrás hacer realidad tus planes. La Luna de Sangre, también en tu signo, te hace afortunado y potencia tus habilidades para que nada se te resista. Tú puedes, Piscis; adelante.

CAPRICORNIO

Con la Luna en eclipse, hoy, mañana y pasado, vas a demostrar lo mucho que vales y todo lo que eres capaz de hacer. La comunicación está muy favorecida por el novilunio. Serás muy directo al hablar, y es un buen momento para entrevistas, negocios y acuerdos.

ACUARIO

Venus y Marte en tu signo te allanan el camino para conseguir el éxito. Lucha por tus sueños y mantente abierto a los cambios porque vas a obtener buenos resultados. La Luna de Sangre dinamiza tu economía y puede traerte un dinero extra. El 7 y 8 son tus días mágicos.

SAGITARIO

Puedes sentirte tenso porque tienes que ocuparte de un asunto que has dejado pendiente o acabar algo importante que te estresa. Intenta hacer las cosas de manera sencilla para evitar complicaciones. El Eclipse de Luna favorece todo lo relacionado con la familia.

ESCORPIO

Lo que deseas se hará realidad. Y es que la suerte favorece tus planes y te permitirá triunfar. Tus posibilidades son inmensas; sigue tu instinto porque vas a dar en el clavo. La Luna de Sangre activa el sector de la pasión y el amor, y vivirás días muy intensos.

CÁNCER

Tienes motivos para sentirte orgulloso de lo que has conseguido, pero no te duermas en los laureles y sigue adelante por la senda que te has marcado para no perder nada de lo ganado hasta ahora. Aventúrate sin miedo por esos cambios que la vida te pide.